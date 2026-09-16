Qué efectos podría tener en Argentina la suba de la tasa de interés en Estados Unidos

La medida se volvió casi inevitable debido a que la inflación norteamericana parece mantenerse estancada por encima del objetivo del 2% del banco central. A esto se suma el aumento de los costos de financiación a largo plazo a nivel mundial y las dudas sobre la disposición de Kevin Warsh, titular de la FED, a avanzar en sentido contrario a las exigencias de Donald Trump.