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Qué efectos podría tener en Argentina la suba de la tasa de interés en Estados Unidos

La Reserva Federal aumentó las tasas por primera vez desde 2023 y el movimiento puede generar cambios en el flujo de capitales y las condiciones financieras.

ESTADOS UNIDOS. Kevin Warsh, titular de la Reserva Federal, anunció un aumento de las tasas.
ESTADOS UNIDOS. Kevin Warsh, titular de la Reserva Federal, anunció un aumento de las tasas. FOTO/FOXNEWS.
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • La Reserva Federal subió este miércoles la tasa en EE.UU. a un rango de 3,75%-4,00% para controlar la persistente inflación, pese a los cuestionamientos de Donald Trump.
  • Es el primer ajuste al alza desde 2023, impulsado por una inflación estancada sobre la meta del 2% y mayores costos de financiamiento a nivel internacional.
  • Para Argentina, la decisión encarecerá el crédito externo, presionará al peso frente al dólar y limitará el margen del Banco Central para reducir las tasas locales.
Resumen generado con IA

La Reserva Federal de Estados Unidos (FED) elevó este miércoles la tasa de interés oficial en un cuarto de punto porcentual, hasta ubicarla en un rango de entre el 3,75% y el 4,00%. 

La medida se volvió casi inevitable debido a que la inflación norteamericana parece mantenerse estancada por encima del objetivo del 2% del banco central. A esto se suma el aumento de los costos de financiación a largo plazo a nivel mundial y las dudas sobre la disposición de Kevin Warsh, titular de la FED, a avanzar en sentido contrario a las exigencias de Donald Trump.

La Reserva Federal subió las tasas, pese a las objeciones de Trump

La Reserva Federal subió las tasas, pese a las objeciones de Trump

Una suba de tasas en Estados Unidos suele endurecer las condiciones financieras para la Argentina por distintas vías.

Dólar más fuerte y presión cambiaria

Los bonos del Tesoro estadounidense pasan a ofrecer rendimientos más altos y pueden atraer fondos hacia activos considerados seguros. Esto puede reducir la demanda de activos emergentes, presionar al peso y elevar la demanda de dólares.

Financiamiento externo más caro

La tasa que paga la Argentina para endeudarse en moneda extranjera parte del rendimiento de los bonos estadounidenses y suma el riesgo país.

Si aumenta el primer componente, una eventual emisión de deuda se encarece, incluso sin cambios en el riesgo argentino. También puede aumentar el costo de refinanciar obligaciones en dólares.

Caída o volatilidad en bonos y acciones

Con tasas estadounidenses más altas, los inversores suelen exigir retornos mayores para mantener deuda y acciones de mercados emergentes.

En ese escenario, los precios de los bonos pueden bajar y sus tasas subir. En un país con acceso limitado al crédito, el efecto puede sentirse más en las cotizaciones y en el riesgo país que en nuevas colocaciones, consignó Infobae. 

La puja entre las tasas de interés y de inflación

La puja entre las tasas de interés y de inflación

Menor margen para bajar las tasas locales

Si la suba externa deriva en una mayor presión sobre el dólar y los precios internos, el Banco Central puede enfrentar una disyuntiva: sostener tasas locales relativamente altas para cuidar la demanda de pesos o aceptar una mayor depreciación.

La respuesta dependerá de las reservas, la inflación esperada y el régimen cambiario.

Impacto sobre empresas y bancos

Las compañías con deuda en dólares pueden afrontar un costo financiero mayor si deben renovar préstamos. A la vez, una suba de las tasas globales puede restringir el crédito y elevar la percepción de riesgo sobre los deudores argentinos.

La Fed mantiene sin cambios las tasas de interés en Estados Unidos, pese a la presión de Donald Trump

La Fed mantiene sin cambios las tasas de interés en Estados Unidos, pese a la presión de Donald Trump

Comercio y materias primas

El efecto no es necesariamente negativo. Si la Reserva Federal sube las tasas porque la economía estadounidense crece con fuerza, puede aumentar la demanda externa.

Pero si el ajuste enfría la actividad global, puede afectar los precios o las cantidades exportadas de productos argentinos.

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