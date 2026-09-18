La disputa arancelaria entre China y Estados Unidos tensa la cumbre en Washington

Pese a la turbulencia

El comercio entre los dos gigantes ha continuado a pesar de la turbulencia causada por esta disputa tarifaria. Las importaciones y exportaciones totales alcanzaron los 400.800 millones de dólares entre enero y agosto de este año, según datos de la aduana china, lo que representa un aumento del 5,4% respecto al mismo período de 2025. El balance es desigual, ya que las exportaciones chinas representan el 75% de esa cifra, superávit que molesta a Washington.