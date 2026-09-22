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Escalada contra los medios: la Casa Blanca desafió el boicot de las grandes cadenas y lanzó “Trump TV”

El gobierno de Donald Trump estrenó un canal de YouTube con discursos, anuncios y contenidos de la administración.

Donald Trump enfrentado con algunos medios de comunicación. FOTO X @nmasunivision
Donald Trump enfrentado con algunos medios de comunicación. FOTO X @nmasunivision
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • La Casa Blanca de Donald Trump lanzó en EE.UU. la señal "Trump TV" en YouTube tras el boicot de cadenas por el veto a tres medios acusados de noticias falsas.
  • La medida surgió luego de que las cadenas suspendieran el pool televisivo y los medios vetados demandaran al gobierno federal por violar la libertad de prensa.
  • El conflicto abre una disputa judicial clave sobre el acceso a la Casa Blanca y consolida una estrategia oficial de comunicación directa sin intermediarios.
Resumen generado con IA

La disputa entre Donald Trump y los principales medios de comunicación de Estados Unidos sumó un nuevo capítulo. Mientras las grandes cadenas televisivas suspendieron la cobertura conjunta de las actividades presidenciales en protesta por el veto impuesto a CNN, MS NOW y Politico, la Casa Blanca lanzó su propia señal de contenidos. Se trata de “Trump TV: The Essentials Station”.

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El nuevo canal funciona a través de YouTube y ofrece una transmisión continua de videos vinculados con la administración. La programación incluye discursos, anuncios oficiales y otros contenidos seleccionados por la propia Casa Blanca. La señal fue presentada por el gobierno como un espacio para concentrar “los mejores videos, los discursos más importantes y los momentos destacados” de la presidencia.

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Una escalada contra los medios

El lanzamiento se produjo en medio de una escalada con los medios que comenzó el viernes, cuando Trump anunció que "CNN, MS NOW y Politico quedarían excluidos de la Casa Blanca". El presidente acusó a esos medios de difundir “noticias falsas” y cuestionó la cobertura que realizan sobre su administración. Los tres medios rechazaron la medida y anunciaron acciones judiciales.

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La ofensiva tuvo una consecuencia inmediata sobre el sistema de cobertura de la Casa Blanca. "ABC, CBS, Fox News, NBC y CNN integran el pool televisivo presidencial", un mecanismo mediante el cual las cadenas se turnan para cubrir determinados actos, viajes y actividades de Trump y luego comparten las imágenes con otros medios. Después de que CNN fuera excluida de una de esas coberturas, las otras grandes cadenas resolvieron suspender su participación en el esquema. 

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La decisión generó una situación inusual, ya que la Casa Blanca quedó enfrentada simultáneamente con los medios que habitualmente registran y distribuyen las imágenes de las actividades presidenciales y con tres organizaciones que llevaron el conflicto a los tribunales.

Una demanda federal contra la administración Trump

CNN, MS NOW y Politico presentaron una demanda federal contra la administración Trump. Los medios sostienen que el veto viola las garantías de libertad de prensa de la Primera Enmienda y el debido proceso establecido por la Quinta Enmienda. El caso quedó en manos del juez federal Timothy Kelly.

La administración Trump, en cambio, defiende la decisión y sostiene que el acceso de los periodistas a la Casa Blanca constituye un privilegio sujeto a las reglas establecidas por el gobierno. El propio presidente justificó el veto al acusar a los tres medios de publicar información que considera falsa o desfavorable hacia su gestión.

El vicepresidente J.D. Vance también cuestionó a los medios afectados y afirmó que la Casa Blanca no tiene por qué otorgar un “acceso especial” a organizaciones que, según su caracterización, realizan una cobertura adversa del gobierno.

Las disputas judiciales

El conflicto no es nuevo. Trump mantiene desde su primer mandato enfrentamientos recurrentes con medios de comunicación y ya protagonizó disputas judiciales por el acceso de periodistas a la Casa Blanca. La controversia actual, sin embargo, incorpora un elemento adicional. El gobierno cuenta ahora con un canal propio para distribuir directamente sus contenidos sin depender de la cobertura de las cadenas tradicionales.

“Trump TV” comenzó a emitir en YouTube con material producido y seleccionado por la propia Casa Blanca. Su estreno representa, de ese modo, una nueva herramienta de comunicación directa para la administración, que también utiliza plataformas como Truth Social para difundir sus mensajes.

La señal oficial debutó mientras las principales cadenas mantenían suspendida la cobertura conjunta de los actos presidenciales y los tres medios vetados avanzaban con su ofensiva judicial. Así, la disputa por el acceso a la Casa Blanca se trasladó también al terreno de la distribución de imágenes y contenidos de la presidencia.

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