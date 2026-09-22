Escalada contra los medios: la Casa Blanca desafió el boicot de las grandes cadenas y lanzó “Trump TV”

La ofensiva tuvo una consecuencia inmediata sobre el sistema de cobertura de la Casa Blanca. "ABC, CBS, Fox News, NBC y CNN integran el pool televisivo presidencial", un mecanismo mediante el cual las cadenas se turnan para cubrir determinados actos, viajes y actividades de Trump y luego comparten las imágenes con otros medios. Después de que CNN fuera excluida de una de esas coberturas, las otras grandes cadenas resolvieron suspender su participación en el esquema.