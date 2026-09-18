La Casa Blanca confirmó que Donald Trump se reunirá con Delcy Rodríguez en Nueva York

Resumen para apurados
- Donald Trump se reunirá el martes con Delcy Rodríguez en Nueva York, en el marco de la ONU, para consolidar el acercamiento bilateral entre EE.UU. y Venezuela.
- Es la primera cita presidencial bilateral desde 2015. Ocurre tras la detención de Nicolás Maduro en EE.UU. y el restablecimiento de los lazos diplomáticos rotos en 2019.
- El encuentro ratifica el respaldo de Washington a Rodríguez como presidenta interina y perfila una nueva etapa de cooperación política y económica entre ambos países.
Donald Trump se reunirá el martes con la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, en Nueva York. La Casa Blanca confirmó el encuentro después de semanas de especulaciones sobre una posible reunión entre ambos dirigentes.
Será el primer encuentro entre Trump y Rodríguez y se realizará en los márgenes de la Asamblea General de la ONU, según los detalles brindados por el Gobierno de Estados Unidos. Mike Waltz, embajador de Estados Unidos ante las Naciones Unidas, precisó que se tratará de un encuentro informal más que de una reunión bilateral.
El primer encuentro entre Trump y Rodríguez
La cita con Rodríguez será el último punto de la agenda de Trump durante su visita a Nueva York por la Semana de Alto Nivel de la ONU. El martes, el mandatario pronunciará un discurso ante la Asamblea General y mantendrá reuniones con los primeros ministros del Reino Unido y Japón, además de varios líderes del golfo Pérsico.
Según informó la Casa Blanca en una rueda de prensa telefónica, Trump participará además en una recepción con líderes internacionales antes de reunirse con Rodríguez y regresar a Washington.
El acercamiento entre Washington y Caracas
Será también la primera vez que se junten un presidente de Estados Unidos con uno de Venezuela. La última reunión de ese tipo la protagonizaron Barack Obama y Nicolás Maduro durante la Cumbre de las Américas de 2015, en Panamá.
El encuentro del martes será otro gesto de apoyo de Trump a Delcy Rodríguez, quien era vicepresidenta de Nicolás Maduro hasta la captura del líder chavista, que quedó detenido en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn (MDC), en Nueva York.
En ese momento, Rodríguez fue elegida presidenta interina de Venezuela y, bajo su mandato, Estados Unidos restableció las relaciones diplomáticas, rotas desde 2019.