Mundo

Trump acusa a periodistas de amenazar la seguridad nacional

Grandes cadenas de noticias suspenden coberturas conjuntas de actos oficiales, en apoyo a los medios vetados en la Casa Blanca. CNN, MS NOW y Politico demandarán al gobierno.

RETIRO. En la Sala de Prensa de la Casa Blanca faltan tres medios de comunicación: CNN, MS NOW y Politico.
RETIRO. En la Sala de Prensa de la Casa Blanca faltan tres medios de comunicación: CNN, MS NOW y Politico.
Hace 2 Hs

WASHINGTON, Estados Unidos.- El presidente Donald Trump acusó a parte de la prensa de representar “una amenaza para la seguridad nacional”, tres días después de haber excluido de la Casa Blanca a CNN y otros dos medios estadounidenses.

En un mensaje en su red Truth Social, el mandatario dijo que está llevando a cabo una ofensiva contra las “NOTICIAS FALSAS, algo que ha crecido como un cáncer” en Estados Unidos.

“Esto es una amenaza para nuestra seguridad nacional y debe detenerse, ¡AHORA!”, añadió.

Trump anunció un acuerdo con Dinamarca por el “control permanente” de la seguridad de Groenland

Trump anunció un acuerdo con Dinamarca por el “control permanente” de la seguridad de Groenland

Las principales cadenas televisivas de Estados Unidos anunciaron que dejan de cubrir de forma conjunta los actos públicos de Trump en solidaridad con CNN, que junto a los medios MS NOW y Politico fueron vetados por la Casa Blanca.

Estos tres medios interpusieron, por su parte, una demanda judicial contra el gobierno Trump, al que acusan de querer coartar la libertad de prensa.

El mandatario anunció el viernes que prohibía el acceso de estos tres medios a la Casa Blanca como castigo por difundir lo que él considera “noticias falsas”.

En reacción a estas medidas, las emisoras CBS, ABC, NBC y Fox anunciaron que dejarán de cubrir por turnos las actividades públicas del presidente, como hacían junto a CNN.

Esa filmación de forma conjunta se conoce en inglés como “pool”, modalidad en la que el medio designado luego comparte el material con el resto de medios de comunicación.

Donald Trump promulgó una ley que endurece las sanciones contra Rusia e Irán

Donald Trump promulgó una ley que endurece las sanciones contra Rusia e Irán

La cobertura televisiva de la agenda presidencial es una de las principales tareas periodísticas en Washington, y su ausencia impacta tanto a los medios como a la propia Casa Blanca.

Ex estrella televisiva, Trump es un crítico feroz de los medios, a los que acusa de presentar una imagen negativa de su mandato.

Pero el presidente reconoce que vive de forma permanente pendiente de las pantallas.

Trump recibe asiduamente a ese “pool” de medios en el Despacho Oval, donde acepta preguntas de todo tipo y aprovecha para criticar o incluso burlarse de los periodistas presentes, a menudo en directo.

Quién tiene el veto

Los tres medios afectados anunciaron su demanda judicial para “defender el principio de que el gobierno no decide lo que la prensa informa o publica”. Este veto presidencial no cumple “los requisitos mínimos del debido proceso: notificación previa basada en criterios claros y la oportunidad de ser escuchados” explica la demanda.

Trump anunció un acuerdo con Dinamarca por el "control permanente" de la seguridad de Groenlandia

Trump anunció un acuerdo con Dinamarca por el control permanente de la seguridad de Groenlandia

“El Presidente no oculta que su prohibición castiga un derecho a la libertad de expresión que está protegido, declarando expresamente que decidió vetar a CNN, MS NOW y Politico por su cobertura ‘acumulativa’ durante los últimos dos años”, añade la demanda judicial, presentada en Washington.

Los medios pidieron un auto judicial de urgencia que suspenda el veto presidencial. El juez encargado del caso convocó a las partes para una audiencia, a realizarse mañana.

En un mensaje en su red Truth Social, Trump reiteró sus acusaciones y aseguró que lleva a cabo una ofensiva contra las “NOTICIAS FALSAS, algo que ha crecido como un cáncer” en Estados Unidos. En un mensaje posterior, Trump pareció aceptar un revés judicial. “Casi sin lugar a dudas y, como de costumbre, optaremos por la apelación”, dijo.

La Casa Blanca confirmó que Donald Trump se reunirá con Delcy Rodríguez en Nueva York

La Casa Blanca confirmó que Donald Trump se reunirá con Delcy Rodríguez en Nueva York

La libertad de prensa está garantizada en Estados Unidos por la Primera Enmienda de la Constitución. “La Casa Blanca no está llevando a cabo un ataque contra la prensa libre, algo que valoro profundamente” aseguró Trump. “Los medios no deberían poder escribir o informar constantemente FICCIÓN y MENTIRAS cuando están cubriendo a l presidente de Estados Unidos”, dijo.

Trump achaca desde hace años a medios como CNN haber ayudado a propagar acusaciones de que estaba confabulado con Rusia durante su primer mandato como presidente. El mandatario ha mostrado también su enfado por el recurso de los medios de comunicación a fuentes militares anónimas para explicar las dificultades de Estados Unidos en su guerra con Irán.

Temas Estados Unidos de AméricaDonald Trump
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Gattella Industria Turística presenta Hotel Platino
1

Gattella Industria Turística presenta Hotel Platino

El último partido de Messi y el primer día de una nueva Selección
2

El último partido de Messi y el primer día de una nueva Selección

3

El Niño y la urgencia de anticiparse

4

Cartas de lectores: los actores de la política

5

Cartas de lectores: el abismo invisible

Ranking notas premium
¿Se acabó la fiesta narco en Tucumán?
1

¿Se acabó la fiesta narco en Tucumán?

La muerte de Carlos Alonso: adiós al discípulo “tucumano” de Spilimbergo
2

La muerte de Carlos Alonso: adiós al discípulo “tucumano” de Spilimbergo

Una testigo reveló quién atentó contra Facundo Ale, hijo del Mono Ale
3

Una testigo reveló quién atentó contra Facundo Ale, hijo del "Mono" Ale

León XIV en Argentina: cuatro días, cuatro misas y la misma fe
4

León XIV en Argentina: cuatro días, cuatro misas y la misma fe

Caos en el Camino del Perú: el camino del Bernel, la otra opción que gana adeptos
5

Caos en el Camino del Perú: el camino del Bernel, la otra opción que gana adeptos

Más Noticias
NOA Construye desembarca en Salta para reunir a los protagonistas de la industria en el Norte Argentino

NOA Construye desembarca en Salta para reunir a los protagonistas de la industria en el Norte Argentino

Gattella Industria Turística presenta Hotel Platino

Gattella Industria Turística presenta Hotel Platino

Matan a tiros a una periodista y candidata regional en Perú

Matan a tiros a una periodista y candidata regional en Perú

Cartas de lectores: 21 de septiembre: “¡Farmear” lo verde!

Cartas de lectores: 21 de septiembre: “¡Farmear” lo verde!

De los hermanos Wright a la IA: cómo podemos construir confianza ante una tecnología que parece peligrosa

De los hermanos Wright a la IA: cómo podemos construir confianza ante una tecnología que parece peligrosa

Uso de cheques: ¿qué decidió la Comisión Nacional de Valores sobre las transferencias?

Uso de cheques: ¿qué decidió la Comisión Nacional de Valores sobre las transferencias?

Un nuevo horizonte para el sector sucroalcoholero

Un nuevo horizonte para el sector sucroalcoholero

El Fondo Monetario Internacional inicia hoy una misión técnica en la Argentina

El Fondo Monetario Internacional inicia hoy una misión técnica en la Argentina

Comentarios