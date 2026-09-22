Trump acusa a periodistas de amenazar la seguridad nacional

En un mensaje en su red Truth Social, Trump reiteró sus acusaciones y aseguró que lleva a cabo una ofensiva contra las “NOTICIAS FALSAS, algo que ha crecido como un cáncer” en Estados Unidos. En un mensaje posterior, Trump pareció aceptar un revés judicial. “Casi sin lugar a dudas y, como de costumbre, optaremos por la apelación”, dijo.