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Apple encontró una forma de comprobar si una foto es real: cómo funciona la nueva tecnología del iPhone 18

Los nuevos iPhone incorporan una herramienta opcional que certifica la autenticidad de las imágenes y permite detectar posibles alteraciones.

Apple encontró una forma de comprobar si una foto es real: cómo funciona la nueva tecnología del iPhone 18
Foto: newsbytesapp.com
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Apple incorporó en sus nuevos iPhone 18 la función Apple Reference Image para certificar la autenticidad de fotos y combatir imágenes creadas con IA.
  • La herramienta opcional añade un sello criptográfico por píxel usando datos del sensor con marca de tiempo; requiere conexión a internet y almacenamiento extra.
  • Esta tecnología marca un nuevo estándar contra la desinformación y los deepfakes, facilitando que el ecosistema digital distinga registros reales de los artificiales.
Resumen generado con IA

Apple dio vuelta el problema de comprobar que una foto es generada con inteligencia artificial e incorporó una tecnología para certificar las imágenes verdaderas. A partir de los teléfonos iPhone 18 estará disponible la función Apple Reference Image, que consiste en una especie de firma que valida que las fotos fueron tomadas por un equipo de Apple realmente.

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La función está disponible para los teléfonos iPhone 18 Pro y iPhone 18 Pro Max de momento. No es una configuración predeterminada de la cámara, sino una opción que puede activarse y desactivarse cuando sea. Esta añade un sello criptográfico a nivel de cada píxel para demostrar que una fotografía no fue alterada o creada con inteligencia artificial.

Cómo usar la Apple Reference Image

Según informó Apple, la función de referencia es un modo opcional en la app Fotos. Al activarla y tomar una foto, la cámara capturará datos del sensor con marca de tiempo de forma segura, que luego se podrán revelar y ver como una imagen de referencia inalterable en la app Fotos. Se podrán revelar, ver y compartir imágenes de referencia en Fotos en cualquier iPhone, iPad o Mac con iOS 27, iPadOS 27, macOS 27 o posterior.

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Esta herramienta estará disponible, de momento, solo para imágenes y requerirá de un almacenamiento disponible aparte del que ocupan habitualmente las imágenes. No es una tecnología aplicable a videos y requiere conexión a internet para ser utilizada.

La función está desactivada por defecto en los nuevos teléfonos. Para utilizarla, se debe activar el modo de referencia en la aplicación Ajustes por única vez.

  • Ingresá a Ajustes
  • Pulsar Cámara y luego Reference Image o Imagen de referencia
  • Tocar el modo Añadir referencia y seguir las instrucciones que aparecen en pantalla
  • Ingresar a Ajustes
  • Pulsar la opción Cámara y luego Imagen de referencia
  • Activar o desactivar el modo de añadir referencia

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