Apple encontró una forma de comprobar si una foto es real: cómo funciona la nueva tecnología del iPhone 18

Cómo usar la Apple Reference Image

Según informó Apple, la función de referencia es un modo opcional en la app Fotos. Al activarla y tomar una foto, la cámara capturará datos del sensor con marca de tiempo de forma segura, que luego se podrán revelar y ver como una imagen de referencia inalterable en la app Fotos. Se podrán revelar, ver y compartir imágenes de referencia en Fotos en cualquier iPhone, iPad o Mac con iOS 27, iPadOS 27, macOS 27 o posterior.