OpiniónColumnas Sharenting en tiempos de deepfake: ¿estamos protegiendo o exponiendo a nuestros hijos? La expansión de los deepfakes y la sobreexposición digital de la infancia abren un escenario inquietante: hoy ya no hace falta que un niño envíe una imagen íntima para ser víctima de abuso. Compartir Whatsapp Facebook X Copiar dirección URL Sharenting en tiempos de deepfake. Por Ale Casas Cau Hace 12 Hs Seguir en Escuchar nota Tu navegador no soporta HTML5 audio Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores. Tamaño texto Comentarios Lo más popular El presidente de YPF respaldó la modernización laboral y proyectó un salto exportador para la compañía Streaming para arriba, ajuste para abajo: quién paga el nuevo negocio del ascenso Un perrito fue el único sobreviviente de la caída de un helicóptero en el que murieron 15 personas en Perú Asesinato de Marielle Franco en Brasil: culpan a dos políticos en el crimen de la activista Desaparecidos por las lluvias en el sur de Brasil Guadalajara: una sede sumida en el caos, a 100 días del inicio del Mundial