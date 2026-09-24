La Virgen de la Merced, los gauchos y una tradición que regresa a la calle

Hace apenas unos meses, durante la vigilia del 9 de Julio, esa tradición quedó en el centro de una situación que generó malestar entre los gauchos. La imagen de la Virgen había sido llevada hasta las inmediaciones de la Casa Histórica, como es tradición, pero un grupo de jinetes no pudo avanzar con ella hasta el lugar donde se realizaba el acto. La situación terminó en un reclamo de las agrupaciones tradicionalistas y en la organización de una misa de desagravio.