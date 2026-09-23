Anthropic lanza Claude Opus 5.5 en pleno debate sobre la inteligencia artificial

Anthropic lanzó ayer una nueva versión de su inteligencia artificial Claude, días después de que su CEO Dario Amodei pidiera frenar el desarrollo de la IA, lo que desató un debate mundial sobre la necesidad de salvaguardas más estrictas.
El lanzamiento de Opus 5.5 ocurre en momentos en que el temor a perder el control de la IA domina la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York.
A inicios de esta semana, más de 20 jefes de Estado reclamaron en la ONU pruebas obligatorias para estos sistemas, mientras que el presidente estadounidense Donald Trump rechazó cualquier “proyecto globalista” de control de la tecnología.
Amodei, junto con el máximo responsable de OpenAI, Sam Altman, tiene previsto dirigirse al Consejo de Seguridad de la ONU hoy.
Diez días atrás, Amodei pidió desacelerar la mejora de la IA, un llamamiento al que Altman y Elon Musk, de xAI, se sumaron rápidamente.
Opus 5.5 es el primer modelo que se lanza desde entonces.
Mejor desempeño
Anthropic también señaló que, según sus propias pruebas, Opus 5.5 es el modelo con mejor desempeño en alineación que ha evaluado hasta la fecha, es decir, en qué medida se ajusta a la intención y valores de sus diseñadores.
En esas pruebas, Opus 5.5 intentó infringir las reglas que se le habían fijado “alrededor de un 85% menos” que Opus 5.
No obstante, el modelo también mostró indicios de que a menudo sospecha que está siendo evaluado, lo que dificulta predecir cómo se comportará en su uso real, reconoció la empresa.
Con un precio un 20% inferior al de su predecesor, Opus 5, Opus 5.5 también utiliza menos potencia de cálculo y responde al menos 30% más rápido.