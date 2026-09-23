SociedadTecnología

Anthropic lanza Claude Opus 5.5 en pleno debate sobre la inteligencia artificial

El nuevo modelo llega en medio de reclamos internacionales.

AVANCE. La compañía dice que mejoró la seguridad de la herramienta.
AVANCE. La compañía dice que mejoró la seguridad de la herramienta.
Hace 7 Hs

Anthropic lanzó ayer una nueva versión de su inteligencia artificial Claude, días después de que su CEO Dario Amodei pidiera frenar el desarrollo de la IA, lo que desató un debate mundial sobre la necesidad de salvaguardas más estrictas.

El lanzamiento de Opus 5.5 ocurre en momentos en que el temor a perder el control de la IA domina la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York.

A inicios de esta semana, más de 20 jefes de Estado reclamaron en la ONU pruebas obligatorias para estos sistemas, mientras que el presidente estadounidense Donald Trump rechazó cualquier “proyecto globalista” de control de la tecnología.

Líderes de más de 20 países piden que se intensifiquen controles a la IA

Líderes de más de 20 países piden que se intensifiquen controles a la IA

Amodei, junto con el máximo responsable de OpenAI, Sam Altman, tiene previsto dirigirse al Consejo de Seguridad de la ONU hoy.

Diez días atrás, Amodei pidió desacelerar la mejora de la IA, un llamamiento al que Altman y Elon Musk, de xAI, se sumaron rápidamente.

Opus 5.5 es el primer modelo que se lanza desde entonces.

Mejor desempeño

Anthropic también señaló que, según sus propias pruebas, Opus 5.5 es el modelo con mejor desempeño en alineación que ha evaluado hasta la fecha, es decir, en qué medida se ajusta a la intención y valores de sus diseñadores.

En esas pruebas, Opus 5.5 intentó infringir las reglas que se le habían fijado “alrededor de un 85% menos” que Opus 5.

De los hermanos Wright a la IA: cómo podemos construir confianza ante una tecnología que parece peligrosa

De los hermanos Wright a la IA: cómo podemos construir confianza ante una tecnología que parece peligrosa

No obstante, el modelo también mostró indicios de que a menudo sospecha que está siendo evaluado, lo que dificulta predecir cómo se comportará en su uso real, reconoció la empresa.

Con un precio un 20% inferior al de su predecesor, Opus 5, Opus 5.5 también utiliza menos potencia de cálculo y responde al menos 30% más rápido.

Temas Donald TrumpInteligencia ArtificialElon Musk
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
“La IA tiene el potencial de matarnos a todos”, advirtió un exempleado de Google

“La IA tiene el potencial de matarnos a todos”, advirtió un exempleado de Google

Daniela Buján, experta en tecnología: “El problema no es usar IA, sino qué tecnología les damos a los chicos”

Daniela Buján, experta en tecnología: “El problema no es usar IA, sino qué tecnología les damos a los chicos”

Nos está haciendo más estúpidos: las opiniones encontradas en el mundo sobre la IA

"Nos está haciendo más estúpidos": las opiniones encontradas en el mundo sobre la IA

La ONU encendió las alarmas por la inteligencia artificial y reclamó coordinación mundial

La ONU encendió las alarmas por la inteligencia artificial y reclamó coordinación mundial

Gigantes tecnológicas proponen crear un organismo de supervisión de riesgos de IA

Gigantes tecnológicas proponen crear un organismo de supervisión de riesgos de IA

Lo más popular
$1,5 millones y una laptop: cómo participar del concurso que transforma datos en historias
1

$1,5 millones y una laptop: cómo participar del concurso que transforma datos en historias

Se fue de Tucumán a Valencia en busca de oportunidades y fue premiada por su proyecto de movilidad
2

Se fue de Tucumán a Valencia en busca de oportunidades y fue premiada por su proyecto de movilidad

Amazon abrió una pasantía en Argentina para estudiantes de Sistemas y Computación
3

Amazon abrió una pasantía en Argentina para estudiantes de Sistemas y Computación

Videojuegos tucumanos: convocan a desarrolladores a sumar sus proyectos a una plataforma audiovisual
4

Videojuegos tucumanos: convocan a desarrolladores a sumar sus proyectos a una plataforma audiovisual

NOA Construye desembarca en Salta para reunir a los protagonistas de la industria en el Norte Argentino
5

NOA Construye desembarca en Salta para reunir a los protagonistas de la industria en el Norte Argentino

Ranking notas premium
La oposición se abroquela en la Legislatura para pedir la intervención de Graneros
1

La oposición se abroquela en la Legislatura para pedir la intervención de Graneros

Graneros: vecinos denuncian a Huesen por amenazas, pero el diputado negó esa versión
2

Graneros: vecinos denuncian a Huesen por amenazas, pero el diputado negó esa versión

Jaldo con Gladys La Bomba y un pedido de informes por Los Ralos
3

Jaldo con Gladys "La Bomba" y un pedido de informes por Los Ralos

En carrera: Chahla, Molinuevo y Seleme apuestan a conquistar la Capital
4

En carrera: Chahla, Molinuevo y Seleme apuestan a conquistar la Capital

Crisis de ingresos: casi 8 de cada 10 personas que se endeudaron lo hicieron para pagar alimentos, salud y tarifas
5

Crisis de ingresos: casi 8 de cada 10 personas que se endeudaron lo hicieron para pagar alimentos, salud y tarifas

Más Noticias
¿Quién atenderá el deterioro de las rutas nacionales?

¿Quién atenderá el deterioro de las rutas nacionales?

Los incidentes en Graneros agruparon a la oposición en la Legislatura

Los incidentes en Graneros agruparon a la oposición en la Legislatura

¿Se acabó la fiesta narco en Tucumán?

¿Se acabó la fiesta narco en Tucumán?

Líderes de más de 20 países piden que se intensifiquen controles a la IA

Líderes de más de 20 países piden que se intensifiquen controles a la IA

Trump acusa a periodistas de amenazar la seguridad nacional

Trump acusa a periodistas de amenazar la seguridad nacional

La muerte de Carlos Alonso: adiós al discípulo “tucumano” de Spilimbergo

La muerte de Carlos Alonso: adiós al discípulo “tucumano” de Spilimbergo

Taxistas de la capital marchan hoy para que se controle a las apps de transporte

Taxistas de la capital marchan hoy para que se controle a las apps de transporte

NOA Construye desembarca en Salta para reunir a los protagonistas de la industria en el Norte Argentino

NOA Construye desembarca en Salta para reunir a los protagonistas de la industria en el Norte Argentino

Comentarios