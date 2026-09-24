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Mirtha Legrand continúa internada: Jimena Monteverde contó cómo está y qué desea hacer

Monteverde señaló que la conductora está acompañada por sus familiares y por personas de su entorno íntimo. Entre ellas mencionó a Moni, Elvira y Gladys, quienes permanecen cerca de la conductora durante estos días.

Mirtha Legrand atraviesa una buena evolución: el dato que reveló Jimena Monteverde
Mirtha Legrand atraviesa una buena evolución: el dato que reveló Jimena Monteverde Caras
Por Mercedes Mosca Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Mirtha Legrand evoluciona favorablemente en el Sanatorio Mater Dei de Buenos Aires tras ser internada por neumopatía, según confirmó Jimena Monteverde este miércoles.
  • La conductora fue ingresada de forma preventiva el 18 de septiembre tras sufrir un cuadro de tos persistente, encontrándose ahora acompañada por sus familiares más cercanos.
  • Aunque la diva ya manifestó su deseo de volver a su casa, permanecerá internada bajo observación y tratamiento médico hasta la difusión del próximo parte de salud.
Resumen generado con IA

Jimena Monteverde habló sobre la recuperación de Mirtha Legrand, quien permanece internada en el Sanatorio Mater Dei por un cuadro de neumopatía. La cocinera contó que la conductora atraviesa una evolución favorable, que descansa bien y que ya manifestó sus deseos de regresar a su casa.

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En diálogo con Puro Show, por El Trece, Monteverde brindó algunos detalles sobre el estado actual de la conductora. Según relató, Mirtha se mantiene activa durante su internación y hasta estuvo mirando televisión.

Qué dijo Jimena Monteverde sobre Mirtha Legrand

“Ayer estuvo mirando tele. Se quiere ir a su casa, así que está muy bien”, contó la cocinera al referirse a la evolución de la diva. Monteverde también aseguró que Legrand está descansando bien durante la noche. “Está durmiendo muy bien, pasa buena noche”, afirmó.

La cocinera explicó que no mantiene contacto directo con Mirtha durante esta internación, ya que las visitas y la comunicación están concentradas en su círculo más cercano. Sin embargo, aseguró que permanece atenta a las novedades y que consulta diariamente por su estado. “Tengo el parte todos los días que pregunto”, explicó.

Quiénes acompañan a Mirtha durante la internación

Monteverde señaló que la conductora está acompañada por sus familiares y por personas de su entorno íntimo. Entre ellas mencionó a Moni, Elvira y Gladys, quienes permanecen cerca de la conductora durante estos días.

Además, recordó que antes de esta nueva internación Mirtha había presentado mucha tos, motivo por el cual los médicos decidieron mantenerla bajo observación.

La cocinera explicó que la internación tuvo también un carácter preventivo y que el equipo médico comenzó a tratar el cuadro pulmonar una vez establecido el diagnóstico.

Qué dice el último parte médico de Mirtha Legrand

Mirtha Legrand permanece internada desde el 18 de septiembre en el Sanatorio Mater Dei, luego de una recaída en su estado de salud.

El último parte médico fue difundido el miércoles 23 de septiembre por Enrique Echagüe, director médico de la institución. El comunicado informó que la conductora “continúa mejorando día a día de la neumopatía que motivara su internación, con una buena evolución”.

El sanatorio también indicó que Mirtha permanecerá internada durante los próximos días para continuar bajo control médico y recibir los cuidados necesarios. Por el momento, la institución informó que, si no se producen cambios en su evolución, el próximo parte médico será difundido el viernes 25 de septiembre.

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