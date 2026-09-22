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El enojo de la familia de Mirtha Legrand por los rumores sobre su salud

Gustavo Méndez reveló el enojo de la familia por las versiones alarmantes sobre la salud de la conductora

El enojo de la familia de Mirtha Legrand por los rumores sobre su salud
Foto: eltrece
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • La familia de Mirtha Legrand expresó su enojo este lunes en Buenos Aires por versiones periodísticas falsas y alarmistas sobre la salud de la diva en el Sanatorio Mater Dei.
  • La conductora fue internada por un cuadro de neumonía bacteriana que fue tratado con antibióticos, mientras circularon trascendidos extremos que aseguraban su fallecimiento.
  • Si los estudios de tórax resultan favorables, Legrand recibiría el alta médica esta semana, mientras su entorno exige guiarse únicamente por los partes oficiales.
Resumen generado con IA

Después de un fin de semana complejo para la familia Legrand-Tinayre, un periodista de espectáculos aseguró que el entorno de Mirtha Legrand terminó con un gran enojo. En el programa “La mañana de Moria”, conducido por Moria Casán, se hizo un repaso por los primeros rumores que circularon durante el fin de semana y que molestaron a la familia de la “Chiqui”.

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Este lunes por la mañana, un móvil del programa se apostó en los exteriores del Sanatorio Mater Dei, donde se encuentra internada Mirtha desde la semana pasada. En el estudio del programa, el periodista Gustavo Méndez contó que la familia estaba muy enojada: “El viernes, voy a utilizar las palabras que dijo su entorno, ‘se dijeron muchas imbecilidades’”, sostuvo el periodista.

Las molestias de la familia de Mirtha Legrand

Los rumores difundidos en las redes sociales y desde el periodismo el viernes pasado tuvieron un gran impacto en la familia y en muchos receptores que leyeron información falsa. “Se fueron algunos, muy amarillistas”, dijo Méndez sobre un sector del periodismo que informó que Legrand se encontraba en un estado mucho más grave que el real.

Según Moria Casán, se hicieron “dos anuncios muy delicados, como que la señora había partido”, dijo. También comentaron que la información no habría llegado a Mirtha y que, lejos de los rumores temerarios que circularon, el alta de la “Chiqui” podría llegar entre este martes y el miércoles, si la placa de tórax que tenía programada para el lunes arrojaba buenos resultados.

Partes contrapuestos sobre la salud de Mirtha Legrand

Mientras la familia pidió atender únicamente al parte médico oficial, los periodistas de espectáculos dieron diferentes versiones sobre su estado. Por una parte, Méndez anticipó que en estos días podría llegar el alta médica. Por otra parte, Ángel de Brito dio un panorama algo más pesimista.

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“Sobre Mirtha voy a ser muy escueto y muy prudente”, señaló en Bondi Live el lunes por la noche. “Mirtha fue internada el viernes nuevamente y los partes que dan en el Mater Dei deben ser a pedido de la familia y es la nada misma, no dicen nada”, evaluó el conductor.

También indicó que Legrand cursa una neumonía bacteriana y que “por suerte identificaron cuál era la bacteria”. “El viernes la cuestión era dramática, el sábado Mirtha repuntó y durmió bien gracias a los antibióticos. Hay que esperar y ser prudentes”, señaló.

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