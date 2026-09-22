El enojo de la familia de Mirtha Legrand por los rumores sobre su salud

Después de un fin de semana complejo para la familia Legrand-Tinayre, un periodista de espectáculos aseguró que el entorno de Mirtha Legrand terminó con un gran enojo. En el programa “La mañana de Moria”, conducido por Moria Casán, se hizo un repaso por los primeros rumores que circularon durante el fin de semana y que molestaron a la familia de la “Chiqui”.