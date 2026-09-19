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Mirtha Legrand tiene una neumopatía: qué es y cuáles son sus síntomas

Mirtha Legrand fue internada nuevamente en el Sanatorio Mater Dei, cinco días después de recibir el alta. El parte médico informó que presenta un cuadro compatible con neumopatía. Qué significa este término y qué enfermedades puede abarcar.

Mirtha Legrand presenta un cuadro compatible con neumopatía
Mirtha Legrand presenta un cuadro compatible con neumopatía
Por Mercedes Mosca Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Mirtha Legrand fue internada este viernes en el Sanatorio Mater Dei por un cuadro compatible con neumopatía, con el fin de realizarse estudios y recibir tratamiento.
  • La hospitalización ocurre apenas cinco días después de haber recibido el alta médica por una internación previa provocada por un cuadro gripal que derivó en bronquitis.
  • La conductora seguirá bajo observación para determinar el origen de la afección pulmonar, y el centro médico emitirá un nuevo parte el lunes si no surgen cambios.
Resumen generado con IA

Mirtha Legrand volvió a ser internada este viernes en el Sanatorio Mater Dei, luego de haber recibido el alta médica apenas cinco días antes. La institución informó que la conductora presenta un cuadro compatible con neumopatía y que permanecerá hospitalizada para realizar estudios, recibir tratamiento y continuar bajo controles médicos.

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La noticia generó preocupación debido a que la diva había atravesado una internación reciente por un cuadro gripal que posteriormente derivó en una bronquitis. Sin embargo, el nuevo parte médico no especificó qué tipo de neumopatía presenta ni estableció cuál sería la causa del cuadro.

La palabra neumopatía puede resultar preocupante, pero en realidad se trata de un término general utilizado para describir diferentes enfermedades o alteraciones de los pulmones. Por eso, su sola mención en un parte médico no permite determinar cuál es el diagnóstico definitivo ni cuál es la gravedad de la afección.

Qué es una neumopatía

Una neumopatía es una enfermedad, lesión o alteración que afecta los pulmones. No se trata de una única enfermedad, sino de un concepto que puede abarcar diferentes patologías respiratorias. Dentro de este término pueden incluirse afecciones de distintos orígenes, como infecciones, procesos inflamatorios, enfermedades obstructivas y alteraciones del tejido pulmonar.

Las neumopatías pueden tener una evolución muy diferente según su causa. Algunas son cuadros agudos y de duración limitada, mientras que otras pueden convertirse en enfermedades crónicas.

Por este motivo, para establecer qué está provocando una neumopatía es necesario analizar los síntomas, los antecedentes clínicos y los resultados de los estudios que indiquen los profesionales.

Cuáles son los síntomas de una neumopatía

Los síntomas de una neumopatía pueden variar considerablemente de acuerdo con el tipo de afección y su origen. Entre los más frecuentes pueden aparecer:

  • Tos.
  • Dificultad para respirar.
  • Cansancio.
  • Fiebre.
  • Dolor o molestias en el pecho.
  • Disminución de los niveles de oxígeno.

Cómo se diagnostica una neumopatía

Para determinar el origen de una afección pulmonar, los profesionales pueden realizar una evaluación clínica y solicitar distintos estudios.

Según cada caso, pueden utilizarse análisis de laboratorio, mediciones de saturación de oxígeno y estudios por imágenes, como radiografías o tomografías.

El tratamiento también depende de la causa. No existe un único tratamiento para todas las neumopatías, ya que las intervenciones pueden variar de acuerdo con la enfermedad identificada y las características de cada paciente.

Qué informó el Sanatorio Mater Dei sobre Mirtha Legrand

El Sanatorio Mater Dei informó que Mirtha Legrand fue internada este viernes debido a un cuadro compatible con neumopatía. “La señora Mirtha Legrand ingresó esta tarde a nuestro sanatorio por presentar un cuadro compatible con neumopatía”, indicó la institución en el parte médico.

El comunicado agregó que la conductora permanece internada para realizar “los estudios, el tratamiento y los controles correspondientes”. La familia de Mirtha agradeció además “la preocupación y el respeto por la salud de Mirtha” y señaló que, si no se producen cambios en su estado, el próximo parte médico será difundido el lunes.

La internación anterior de Mirtha Legrand

Mirtha Legrand había sido internada el 7 de septiembre a raíz de un cuadro gripal que posteriormente derivó en una bronquitis. Después de permanecer varios días bajo observación, recibió el alta el domingo 13 y continuó su recuperación en su domicilio.

El nuevo parte del Mater Dei no precisó si la neumopatía está relacionada directamente con el cuadro respiratorio que motivó la internación anterior ni detalló cuáles son los síntomas que presenta actualmente.

Por el momento, la información oficial indica que Mirtha permanece internada, bajo tratamiento y seguimiento médico, a la espera de los estudios que permitan determinar con mayor precisión las características del cuadro.

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