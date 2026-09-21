“Seguirá con tratamiento específico”: qué dice el nuevo parte médico de Mirtha Legrand

Resumen para apurados
- Mirtha Legrand evoluciona favorablemente este lunes en el Sanatorio Mater Dei de Buenos Aires, tras ser internada el viernes por dificultades respiratorias.
- La conductora cursa su cuarto día de internación por un cuadro compatible con neumopatía, tratándose de su segundo ingreso hospitalario en menos de dos semanas.
- Legrand continuará con tratamiento específico y controles clínicos, mientras que el sanatorio prevé difundir un nuevo informe médico el próximo miércoles 23.
Es el cuarto día que pasa desde el ingreso de Mirtha Legrand al Sanatorio Mater Dei para su internación, la segunda en menos de dos semanas. La familia de la conductora, liderada por su hija, Marcela Tinayre, había anunciado el viernes que no se brindaría nueva información en tanto no hubiera cambios en el estado de la «Chiqui». Este lunes 21, el centro médico compartió un nuevo parte.
El viernes 18, la conductora ingresó al Sanatorio Mater Dei de la Ciudad de Buenos Aires por dificultades respiratorias. Allí se informó que presentaba «un cuadro compatible con neumopatía», término técnico que abarca una serie de enfermedades pulmonares o del sistema respiratorio en general y que pueden ser causadas por bacterias, hongos, parásitos, sustancias tóxicas o enfermedades autoinmunes.
Qué dice el parte médico de Mirtha Legrand del 21 de septiembre
El Sanatorio Mater Dei compartió el parte para informar el estado de la conductora. “La Sra. Mirtha Legrand continúa evolucionando favorablemente de acuerdo con lo esperado”, comunicaron en primera instancia desde el centro médico de las Hermanas de María de Schoenstatt.
Mientras tanto, Mirtha continuará con el tratamiento específico del cuadro y los controles necesarios. “Ha recibido la visita de sus familiares más cercanos, quienes agradecen el respeto y cariño transmitidos”, agregaron.
La metodología para informar la evolución de la conductora continuará según lo previsto. “De no mediar cambios, el miércoles próximo emitiremos un nuevo parte médico”, cerraron en el comunicado firmado por el doctor Enrique Echagüe.
La evolución de la internación de Mirtha Legrand
Al día siguiente de su internación, Ángel de Brito confirmó que los médicos lograron dar con la bacteria que aquejó a la conductora y que la llevó a su segunda internación. “Leve mejoría. Encontraron la bacteria. Batería de antibióticos. Lograron la hidratación”, escribió el presentador en su canal difusión de Instagram ese día.
El sábado por la noche, Juana Viale condujo el programa en reemplazo de su abuela. La conductora anunció sin preocupación que no se trataba de algo de gravedad. “Es para hacerse unos chequeos, unos análisis y todo va a estar bien. Creo que el sábado que viene va a estar de vuelta haciendo el programa”, dijo y le mandó un saludo a Mirtha antes de ir al final del programa.