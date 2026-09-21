“Seguirá con tratamiento específico”: qué dice el nuevo parte médico de Mirtha Legrand

El sábado por la noche, Juana Viale condujo el programa en reemplazo de su abuela. La conductora anunció sin preocupación que no se trataba de algo de gravedad. “Es para hacerse unos chequeos, unos análisis y todo va a estar bien. Creo que el sábado que viene va a estar de vuelta haciendo el programa”, dijo y le mandó un saludo a Mirtha antes de ir al final del programa.