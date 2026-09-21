EspectáculosFamosos

“Seguirá con tratamiento específico”: qué dice el nuevo parte médico de Mirtha Legrand

En su cuarto día de internación, autoridades del Sanatorio Mater Dei compartieron el estado de salud de Mirtha. El nuevo parte se publicará el próximo miércoles 23.

“Seguirá con tratamiento específico”: qué dice el nuevo parte médico de Mirtha Legrand
Foto: Mariano Sánchez
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Mirtha Legrand evoluciona favorablemente este lunes en el Sanatorio Mater Dei de Buenos Aires, tras ser internada el viernes por dificultades respiratorias.
  • La conductora cursa su cuarto día de internación por un cuadro compatible con neumopatía, tratándose de su segundo ingreso hospitalario en menos de dos semanas.
  • Legrand continuará con tratamiento específico y controles clínicos, mientras que el sanatorio prevé difundir un nuevo informe médico el próximo miércoles 23.
Resumen generado con IA

Es el cuarto día que pasa desde el ingreso de Mirtha Legrand al Sanatorio Mater Dei para su internación, la segunda en menos de dos semanas. La familia de la conductora, liderada por su hija, Marcela Tinayre, había anunciado el viernes que no se brindaría nueva información en tanto no hubiera cambios en el estado de la «Chiqui». Este lunes 21, el centro médico compartió un nuevo parte.

Qué se sabe de Mirtha Legrand: los cuatro datos sobre su salud que reveló Ángel de Brito

Qué se sabe de Mirtha Legrand: los cuatro datos sobre su salud que reveló Ángel de Brito

El viernes 18, la conductora ingresó al Sanatorio Mater Dei de la Ciudad de Buenos Aires por dificultades respiratorias. Allí se informó que presentaba «un cuadro compatible con neumopatía», término técnico que abarca una serie de enfermedades pulmonares o del sistema respiratorio en general y que pueden ser causadas por bacterias, hongos, parásitos, sustancias tóxicas o enfermedades autoinmunes.

Qué dice el parte médico de Mirtha Legrand del 21 de septiembre

El Sanatorio Mater Dei compartió el parte para informar el estado de la conductora. “La Sra. Mirtha Legrand continúa evolucionando favorablemente de acuerdo con lo esperado”, comunicaron en primera instancia desde el centro médico de las Hermanas de María de Schoenstatt.

Juana Viale reveló cómo está Mirtha Legrand tras su nueva internación: ¿qué detalles contó?

Juana Viale reveló cómo está Mirtha Legrand tras su nueva internación: ¿qué detalles contó?

Mientras tanto, Mirtha continuará con el tratamiento específico del cuadro y los controles necesarios. “Ha recibido la visita de sus familiares más cercanos, quienes agradecen el respeto y cariño transmitidos”, agregaron.

La metodología para informar la evolución de la conductora continuará según lo previsto. “De no mediar cambios, el miércoles próximo emitiremos un nuevo parte médico”, cerraron en el comunicado firmado por el doctor Enrique Echagüe.

La evolución de la internación de Mirtha Legrand

Al día siguiente de su internación, Ángel de Brito confirmó que los médicos lograron dar con la bacteria que aquejó a la conductora y que la llevó a su segunda internación. “Leve mejoría. Encontraron la bacteria. Batería de antibióticos. Lograron la hidratación”, escribió el presentador en su canal difusión de Instagram ese día.

El sábado por la noche, Juana Viale condujo el programa en reemplazo de su abuela. La conductora anunció sin preocupación que no se trataba de algo de gravedad. “Es para hacerse unos chequeos, unos análisis y todo va a estar bien. Creo que el sábado que viene va a estar de vuelta haciendo el programa”, dijo y le mandó un saludo a Mirtha antes de ir al final del programa.

Temas Mirtha Legrand
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Mirtha Legrand: cuándo se conocerá el nuevo parte médico sobre su salud

Mirtha Legrand: cuándo se conocerá el nuevo parte médico sobre su salud

La drástica decisión que tomó la familia de Mirtha Legrand tras su nueva internación

La drástica decisión que tomó la familia de Mirtha Legrand tras su nueva internación

Mirtha Legrand tiene una neumopatía: qué es y cuáles son sus síntomas

Mirtha Legrand tiene una neumopatía: qué es y cuáles son sus síntomas

Neumopatía y neumonía: cuál es la diferencia y qué se sabe del cuadro de Mirtha Legrand

Neumopatía y neumonía: cuál es la diferencia y qué se sabe del cuadro de Mirtha Legrand

Qué se sabe de Mirtha Legrand: los cuatro datos sobre su salud que reveló Ángel de Brito

Qué se sabe de Mirtha Legrand: los cuatro datos sobre su salud que reveló Ángel de Brito

Lo más popular
Dimes y diretes: críticas contra Huesen y contra Catalán; ¿y el Pulguita incursiona en la política?
1

Dimes y diretes: críticas contra Huesen y contra Catalán; ¿y el "Pulguita" incursiona en la política?

Huesen denunció que fue agredido en Graneros: “No me van a correr por izquierda, no me asusta”
2

Huesen denunció que fue agredido en Graneros: “No me van a correr por izquierda, no me asusta”

Aldosivi-Atlético Tucumán: hora, formaciones y dónde ver en vivo
3

Aldosivi-Atlético Tucumán: hora, formaciones y dónde ver en vivo

Murió Presley Gerber, hijo de Cindy Crawford, a los 27 años
4

Murió Presley Gerber, hijo de Cindy Crawford, a los 27 años

Adorni presentó su justificación patrimonial y aseguró que su evolución tiene un “sustento razonable y verificable”
5

Adorni presentó su justificación patrimonial y aseguró que su evolución tiene un “sustento razonable y verificable”

Ranking notas premium
Seis minutos contra 15: cómo evitar el Camino del Perú
1

Seis minutos contra 15: cómo evitar el Camino del Perú

“Los 80 de hoy son los 60 de antes”: otra forma de vivir la jubilación
2

“Los 80 de hoy son los 60 de antes”: otra forma de vivir la jubilación

San Miguel de Tucumán: la ciudad protagonista de la independencia se enfrenta a los desafíos modernos
3

San Miguel de Tucumán: la ciudad protagonista de la independencia se enfrenta a los desafíos modernos

Salazar abre la puerta a un acuerdo electoral con Jaldo desde Bella Vista: reacciones en el PJ
4

Salazar abre la puerta a un acuerdo electoral con Jaldo desde Bella Vista: reacciones en el PJ

Dimes y diretes: Muchos tucumanos comienzan a perder la esperanza, afirmó Manzur
5

Dimes y diretes: "Muchos tucumanos comienzan a perder la esperanza", afirmó Manzur

Más Noticias
Primavera en Tucumán: cuál será el día más caluroso de la semana

Primavera en Tucumán: cuál será el día más caluroso de la semana

Horóscopo chino: los signos favorecidos en el arranque de semana y los que deberán moverse con cautela, según Ludovica Squirru

Horóscopo chino: los signos favorecidos en el arranque de semana y los que deberán moverse con cautela, según Ludovica Squirru

Alerta naranja y amarilla por vientos de hasta 100 km/h, tormentas y posible granizo: qué provincias serán las más afectadas este lunes

Alerta naranja y amarilla por vientos de hasta 100 km/h, tormentas y posible granizo: qué provincias serán las más afectadas este lunes

Murió Presley Gerber, hijo de Cindy Crawford, a los 27 años

Murió Presley Gerber, hijo de Cindy Crawford, a los 27 años

La drástica decisión que tomó la familia de Mirtha Legrand tras su nueva internación

La drástica decisión que tomó la familia de Mirtha Legrand tras su nueva internación

Alerta por el Súper Niño: ¿qué provincia argentina se prepara para un escenario de lluvias extremas e inundaciones?

Alerta por el Súper Niño: ¿qué provincia argentina se prepara para un escenario de lluvias extremas e inundaciones?

Súper Niño en Argentina: dónde habrá excesos de lluvias y en qué zonas no será grave

Súper Niño en Argentina: dónde habrá excesos de lluvias y en qué zonas no será grave

Entradas para la despedida de Messi: cuándo saldrían a la venta, dónde comprarlas y cuánto costarían

Entradas para la despedida de Messi: cuándo saldrían a la venta, dónde comprarlas y cuánto costarían

Comentarios