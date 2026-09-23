EspectáculosFamosos

La salud de Mirtha Legrand: qué dice el nuevo parte médico que dio a conocer el sanatorio Mater Dei

La conductora de 99 años continúa internada por una neumopatía y los médicos destacaron su evolución.

MIRTHA LEGRAND. La conductora continúa internada en el Sanatorio Mater Dei a raíz de una neumopatia.
MIRTHA LEGRAND. La conductora continúa internada en el Sanatorio Mater Dei a raíz de una neumopatia.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Mirtha Legrand presenta una evolución favorable de su neumopatía y seguirá internada en el Sanatorio Mater Dei este miércoles, según el último parte médico oficial.
  • La conductora había recibido el alta el 13 de septiembre tras una bronquitis, pero reingresó el viernes 18 a terapia intensiva para realizarse estudios y recibir cuidados.
  • Los médicos resolvieron mantener a la diva bajo observación durante los próximos días para monitorear su respuesta al tratamiento antes de otorgarle una nueva alta médica.
Resumen generado con IA

La salud de Mirtha Legrand continúa evolucionando "día a día". Según el parte médico difundido este miércoles por el Sanatorio Mater Dei, la conductora presenta una mejoría diaria en el cuadro de neumopatía que motivó su internación del viernes y mantiene una respuesta positiva al tratamiento indicado por el equipo médico.

De acuerdo con la información firmada por el doctor Enrique Echagüe, "Legrand permanecerá internada durante los próximos días, con el fin de mantenerla bajo control y brindarle los cuidados y contención adecuados".

La foto de Mirtha Legrand a los 24 años que pocos vieron y se volvió viral

La foto de Mirtha Legrand a los 24 años que pocos vieron y se volvió viral

El nuevo parte médico señala así que la conductora continuará internada al menos durante los próximos días, mientras los profesionales siguen de cerca su evolución.

Asimismo, la familia de la conductora y los profesionales que la asisten agradecieron las numerosas muestras de afecto y los mensajes de apoyo recibidos en los últimos días.

La salud de Mirtha Legrand

Mirtha había ingresado por primera vez al Sanatorio Mater Dei el lunes 7 de septiembre por un cuadro de bronquitis. Tras permanecer internada durante siete días, recibió el alta médica el domingo 13 por la noche y regresó a su casa de Barrio Parque para continuar con su recuperación.

El enojo de la familia de Mirtha Legrand por los rumores sobre su salud

El enojo de la familia de Mirtha Legrand por los rumores sobre su salud

Sin embargo, el viernes 18 de septiembre por la tarde debió regresar al sanatorio para realizarse nuevos estudios y continuar bajo supervisión médica. Tras su paso por la guardia, quedó ingresada en una habitación especial de terapia intensiva.

Desde entonces, permanece internada y acompañada por sus familiares.

Temas Buenos AiresMirtha Legrand
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
“Seguirá con tratamiento específico”: qué dice el nuevo parte médico de Mirtha Legrand

“Seguirá con tratamiento específico”: qué dice el nuevo parte médico de Mirtha Legrand

Mirtha Legrand: cuándo se conocerá el nuevo parte médico sobre su salud

Mirtha Legrand: cuándo se conocerá el nuevo parte médico sobre su salud

La drástica decisión que tomó la familia de Mirtha Legrand tras su nueva internación

La drástica decisión que tomó la familia de Mirtha Legrand tras su nueva internación

Mirtha Legrand tiene una neumopatía: qué es y cuáles son sus síntomas

Mirtha Legrand tiene una neumopatía: qué es y cuáles son sus síntomas

El enojo de la familia de Mirtha Legrand por los rumores sobre su salud

El enojo de la familia de Mirtha Legrand por los rumores sobre su salud

Lo más popular
¿Quién atenderá el deterioro de las rutas nacionales?
1

¿Quién atenderá el deterioro de las rutas nacionales?

Presupuesto Nacional 2027: Jaldo se plantó y peligra el apoyo de los dialoguistas en el Congreso
2

Presupuesto Nacional 2027: Jaldo se plantó y peligra el apoyo de los dialoguistas en el Congreso

Fuerte sanción disciplinaria: tras la condena, cancelan por cinco años la matrícula del abogado Gustavo Morales
3

Fuerte sanción disciplinaria: tras la condena, cancelan por cinco años la matrícula del abogado Gustavo Morales

Investigan a tres sospechosos por una estafa de $10 millones a una pensionada del Subsidio de Salud
4

Investigan a tres sospechosos por una estafa de $10 millones a una pensionada del Subsidio de Salud

Cuánto cobrará en octubre un camionero con el nuevo aumento acordado por el gremio de Moyano
5

Cuánto cobrará en octubre un camionero con el nuevo aumento acordado por el gremio de Moyano

Ranking notas premium
¿Quién atenderá el deterioro de las rutas nacionales?
1

¿Quién atenderá el deterioro de las rutas nacionales?

¿Se acabó la fiesta narco en Tucumán?
2

¿Se acabó la fiesta narco en Tucumán?

Fuerte sanción disciplinaria: tras la condena, cancelan por cinco años la matrícula del abogado Gustavo Morales
3

Fuerte sanción disciplinaria: tras la condena, cancelan por cinco años la matrícula del abogado Gustavo Morales

Los incidentes en Graneros agruparon a la oposición en la Legislatura
4

Los incidentes en Graneros agruparon a la oposición en la Legislatura

Investigan a tres sospechosos por una estafa de $10 millones a una pensionada del Subsidio de Salud
5

Investigan a tres sospechosos por una estafa de $10 millones a una pensionada del Subsidio de Salud

Más Noticias
Milei en la ONU: reclamo por Malvinas, duras críticas al organismo y un llamado al diálogo con el Reino Unido

Milei en la ONU: reclamo por Malvinas, duras críticas al organismo y un llamado al diálogo con el Reino Unido

La foto de Mirtha Legrand a los 24 años que pocos vieron y se volvió viral

La foto de Mirtha Legrand a los 24 años que pocos vieron y se volvió viral

Viviana Canosa reveló qué jugador de fútbol le escribió y contó la propuesta que aceptó después de siete años

Viviana Canosa reveló qué jugador de fútbol le escribió y contó la propuesta que aceptó después de siete años

Fuerte sanción disciplinaria: tras la condena, cancelan por cinco años la matrícula del abogado Gustavo Morales

Fuerte sanción disciplinaria: tras la condena, cancelan por cinco años la matrícula del abogado Gustavo Morales

Arranca la Expo Agro Ganadera en Tucumán: drones, remates y tradición en Cebil Redondo

Arranca la Expo Agro Ganadera en Tucumán: drones, remates y tradición en Cebil Redondo

Fito Páez habló por primera vez de Sofía Gala y dejó una contundente definición sobre su relación

Fito Páez habló por primera vez de Sofía Gala y dejó una contundente definición sobre su relación

Presupuesto Nacional 2027: Jaldo se plantó y peligra el apoyo de los dialoguistas en el Congreso

Presupuesto Nacional 2027: Jaldo se plantó y peligra el apoyo de los dialoguistas en el Congreso

Investigan a tres sospechosos por una estafa de $10 millones a una pensionada del Subsidio de Salud

Investigan a tres sospechosos por una estafa de $10 millones a una pensionada del Subsidio de Salud

Comentarios