La salud de Mirtha Legrand: qué dice el nuevo parte médico que dio a conocer el sanatorio Mater Dei

Resumen para apurados
- Mirtha Legrand presenta una evolución favorable de su neumopatía y seguirá internada en el Sanatorio Mater Dei este miércoles, según el último parte médico oficial.
- La conductora había recibido el alta el 13 de septiembre tras una bronquitis, pero reingresó el viernes 18 a terapia intensiva para realizarse estudios y recibir cuidados.
- Los médicos resolvieron mantener a la diva bajo observación durante los próximos días para monitorear su respuesta al tratamiento antes de otorgarle una nueva alta médica.
La salud de Mirtha Legrand continúa evolucionando "día a día". Según el parte médico difundido este miércoles por el Sanatorio Mater Dei, la conductora presenta una mejoría diaria en el cuadro de neumopatía que motivó su internación del viernes y mantiene una respuesta positiva al tratamiento indicado por el equipo médico.
De acuerdo con la información firmada por el doctor Enrique Echagüe, "Legrand permanecerá internada durante los próximos días, con el fin de mantenerla bajo control y brindarle los cuidados y contención adecuados".
El nuevo parte médico señala así que la conductora continuará internada al menos durante los próximos días, mientras los profesionales siguen de cerca su evolución.
Asimismo, la familia de la conductora y los profesionales que la asisten agradecieron las numerosas muestras de afecto y los mensajes de apoyo recibidos en los últimos días.
La salud de Mirtha Legrand
Mirtha había ingresado por primera vez al Sanatorio Mater Dei el lunes 7 de septiembre por un cuadro de bronquitis. Tras permanecer internada durante siete días, recibió el alta médica el domingo 13 por la noche y regresó a su casa de Barrio Parque para continuar con su recuperación.
Sin embargo, el viernes 18 de septiembre por la tarde debió regresar al sanatorio para realizarse nuevos estudios y continuar bajo supervisión médica. Tras su paso por la guardia, quedó ingresada en una habitación especial de terapia intensiva.
Desde entonces, permanece internada y acompañada por sus familiares.