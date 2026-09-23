Las 15 frases más destacadas de Milei en la ONU: Malvinas, críticas al organismo, Occidente e inteligencia artificial

El presidente Javier Milei brindó este miércoles 23 de septiembre su tercer discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU). Durante su exposición, cuestionó el funcionamiento del organismo internacional, reivindicó el reclamo argentino por las Islas Malvinas, defendió el alineamiento de la Argentina con Occidente y se refirió al desarrollo de la inteligencia artificial.