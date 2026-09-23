Las 15 frases más destacadas de Milei en la ONU: Malvinas, críticas al organismo, Occidente e inteligencia artificial
El mandatario también criticó las políticas aplicadas durante la pandemia, cuestionó el rol del Estado y planteó su posición frente a distintas agendas impulsadas en el ámbito internacional.
Resumen para apurados
- Este miércoles en la ONU, el presidente Javier Milei criticó la burocracia global, reclamó la soberanía de Malvinas y defendió el alineamiento de Argentina con Occidente.
- En su tercer discurso ante la Asamblea, el mandatario repudió la Agenda 2045, criticó la inacción del organismo sobre Malvinas y cuestionó las regulaciones a la tecnología.
- El mensaje consolida el viraje geopolítico del país hacia Occidente y anticipa una postura activa y desregulada frente a los organismos multilaterales y el avance tecnológico.
El presidente Javier Milei brindó este miércoles 23 de septiembre su tercer discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU). Durante su exposición, cuestionó el funcionamiento del organismo internacional, reivindicó el reclamo argentino por las Islas Malvinas, defendió el alineamiento de la Argentina con Occidente y se refirió al desarrollo de la inteligencia artificial.
El mandatario también criticó las políticas aplicadas durante la pandemia, cuestionó el rol del Estado y planteó su posición frente a distintas agendas impulsadas en el ámbito internacional.
Las 15 frases de Milei en la ONU
1. “Siempre es preferible decir una verdad incómoda por sobre una mentira confortable”
Con esta frase, Milei anticipó el tono de su discurso y presentó el enfoque que adoptaría durante su exposición ante los representantes de los países miembros de Naciones Unidas.
2. “Hoy, lamentablemente, es momento de reconocer que ese pacto sagrado en los hechos se rompió”
El Presidente sostuvo que la ONU se alejó de los objetivos con los que fue creada y cuestionó su funcionamiento actual.
3. “Se convirtió en una organización inútil que sólo sirve para alimentar una casta de parásitos, fatalmente arrogantes, disfrazados de burócratas bien intencionados”
Fue una de las críticas más fuertes de Milei contra Naciones Unidas. El mandatario cuestionó el crecimiento de la estructura burocrática del organismo y su capacidad para responder a los conflictos internacionales.
4. “Malvinas es para nosotros una causa nacional”
Milei dedicó parte de su exposición al reclamo argentino por la soberanía de las Islas Malvinas y sostuvo que se trata de una cuestión central para la Argentina.
5. “¿De qué sirve una resolución si durante décadas la contraparte puede actuar en sentido contrario y esa resolución queda intacta en los archivos, pero impotente frente a la realidad?”
Con esta pregunta, el Presidente cuestionó la capacidad de Naciones Unidas para hacer cumplir sus propias resoluciones y vinculó ese planteo con la situación de las Malvinas.
6. “Nosotros elegimos una defensa pacífica, práctica y efectiva”
El mandatario definió de esa manera la política que, según planteó, lleva adelante la Argentina frente a la disputa por la soberanía de las islas.
El Gobierno ya había anunciado durante septiembre distintas medidas diplomáticas, económicas y judiciales relacionadas con la defensa de la soberanía argentina y las actividades hidrocarburíferas en la zona.
7. “La Argentina no se va a sentar a esperar a que la ONU y la comunidad internacional estén a la altura de su propio mandato; va a tomar cartas en el asunto”
La frase fue pronunciada en el tramo dedicado a Malvinas. Milei sostuvo que la Argentina continuará utilizando herramientas para defender su posición frente a la disputa.
8. “También hicimos una elección geopolítica: nos alineamos sin ambigüedades con Occidente”
Milei volvió a explicitar la orientación internacional de su Gobierno y presentó el alineamiento con Occidente como una decisión de política exterior.
9. “Durante demasiado tiempo la Argentina administró su decadencia, administramos la pobreza, administramos el aislamiento, administramos la irrelevancia”
El Presidente trasladó el discurso hacia la situación argentina y cuestionó las políticas implementadas durante las últimas décadas.
10. “No confundimos cooperación con subordinación. Creemos en las alianzas y, antes que nada, en las naciones”
Con esta definición, Milei planteó que la cooperación internacional debe coexistir, según su visión, con la soberanía de los Estados.
11. “La Agenda 2045, la cual, adelanto que va a fracasar”
El Presidente cuestionó las agendas internacionales y anticipó su rechazo a la denominada Agenda 2045.
12. “Nosotros vemos un experimento global de control social disfrazado de ciencia”
Milei utilizó esta expresión al referirse a las políticas implementadas durante la pandemia y a determinadas regulaciones internacionales.
13. “Y allí, donde muchos ven una amenaza, nosotros vemos una frontera”
La frase apareció en el segmento dedicado a la inteligencia artificial. Milei planteó una visión favorable al desarrollo de esta tecnología y señaló su potencial para transformar distintos sectores.
14. “Prudencia no significa miedo, y es más, el miedo bajo ningún punto de vista debería convertirse automáticamente en obediencia”
En su exposición sobre inteligencia artificial, el Presidente cuestionó que los temores frente a los avances tecnológicos puedan convertirse en argumentos para limitar su desarrollo.
15. “Ante la incertidumbre, proponemos determinación; ante el miedo, coraje; ante la decadencia, ambición y ante la resignación, proponemos optimismo”
Con esta frase, Milei cerró uno de los principales ejes de su planteo sobre inteligencia artificial y el rumbo que propone para la Argentina.
Malvinas, ONU e inteligencia artificial: los ejes del discurso de Milei
El discurso presidencial tuvo tres núcleos principales: las críticas a Naciones Unidas, el reclamo argentino por Malvinas y la posición del Gobierno frente a la inteligencia artificial.
En el caso de las islas, Milei reclamó que el Reino Unido retome el diálogo y cuestionó que las resoluciones de Naciones Unidas no tengan consecuencias cuando alguna de las partes actúa en sentido contrario. La posición argentina de reclamar negociaciones bilaterales sobre la soberanía de las Malvinas también había sido expresada por Milei en su discurso ante la ONU de 2025.
En materia internacional, el Presidente volvió a defender su alineamiento con Occidente y sostuvo que la Argentina debe mantener alianzas sin que eso implique, según su planteo, renunciar a su soberanía.
La inteligencia artificial ocupó otro tramo relevante de la exposición. Milei presentó el desarrollo tecnológico como una oportunidad y cuestionó que el temor a sus posibles consecuencias derive automáticamente en mayores restricciones.
El discurso ante la Asamblea General constituyó así una nueva exposición de las principales posiciones internacionales del Gobierno argentino, con Malvinas, la relación con Occidente y la tecnología como algunos de sus principales ejes.