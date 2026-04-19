Operativo en el Lago San Miguel: realizaron controles e inspecciones en el espacio público

La Secretaría de Ordenamiento y Convivencia informó que "el despliegue forma parte de una política sostenida de recuperación del espacio público impulsada por la intendenta Rossana Chahla. El titular del área, Javier González, señaló que el objetivo es “ordenar este espacio, cuidar a las familias y garantizar condiciones de uso para todos”, y advirtió que no se permitirá la contaminación ni la obstaculización de la circulación.