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Operativo en el Lago San Miguel: realizaron controles e inspecciones en el espacio público

Según la posición oficial, el procedimiento se enfocó en faltas ambientales detectadas tras denuncias vecinales, como el arrojo de residuos y aceite al agua por vendedores ambulantes, así como hechos de vandalismo.

La Municipalidad realizó un procedimiento en el Parque 9 de Julio. MSMT La Municipalidad realizó un procedimiento en el Parque 9 de Julio. MSMT
Hace 30 Min

Resumen para apurados

  • La Municipalidad de San Miguel de Tucumán realizó un operativo este domingo en el Parque 9 de Julio para controlar la venta ambulante y la contaminación en el Lago San Miguel.
  • Las acciones surgieron tras denuncias vecinales por vertido de aceite y residuos al agua. Intervinieron fuerzas federales y locales en controles de habilitación, tránsito y seguridad.
  • La gestión de Rossana Chahla busca consolidar el ordenamiento del espacio público. Se prevé que estos controles ambientales y de seguridad continúen para mejorar la convivencia urbana.
Resumen generado con IA

La Municipalidad de la capital desplegó este domingo un operativo en el entorno del Lago San Miguel, en el Parque 9 de Julio, con eje en controles, inspecciones y tareas de fiscalización para ordenar el uso del espacio público debido a la presencia de venderos ambulantes, y para reforzar la seguridad en la zona.

Efectivos de la Policía Federal Argentina (PFA) y de la Policía provincial, y el personal de la Patrulla de Protección Ciudadana (PPC) municipal llevaron adelante el operativo.

Durante la jornada, se realizaron controles sobre la ocupación del espacio público, verificaciones de habilitaciones comerciales, inspeccionesde tránsito y de conexiones eléctricas, además de acciones preventivas ante posibles hechos de vandalismo o ilícitos, según informaron en la intendencia.

Según la posición oficial, uno de los focos del operativo está puesto en las faltas ambientales. A partir de denuncias vecinales, se detectaron y abordaron situaciones vinculadas al arrojo de residuos y aceite residual al lago por parte de vendedores ambulantes, así como la obstrucción de la caminería, lo que impacta en la circulación y el uso del espacio. 

En estas intervenciones participaron también efectivos federales de caballería.

En paralelo, cuadrillas municipales avanzaron con trabajos de demarcación de sendas peatonales, líneas de detención y rampas para personas con discapacidad en las avenidas cercanas, como parte del ordenamiento integral del área.

La Secretaría de Ordenamiento y Convivencia informó que "el despliegue forma parte de una política sostenida de recuperación del espacio público impulsada por la intendenta Rossana Chahla. El titular del área, Javier González, señaló que el objetivo es “ordenar este espacio, cuidar a las familias y garantizar condiciones de uso para todos”, y advirtió que no se permitirá la contaminación ni la obstaculización de la circulación.

El funcionario agregó que este tipo de operativos continuará en los próximos meses, con la "meta de consolidar una ciudad con mayor orden, cuidado y convivencia".

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