El libro del parque 9 de Julio y el lago San Miguel: "Una mirada integral al patrimonio natural y cultural de Tucumán"

Pero el libro va más allá de la postal. A lo largo de 21 capítulos -cada uno acompañado por glosarios que acercan el lenguaje científico a cualquier lector- la obra se sumerge en un universo que muchas veces pasa inadvertido: las epífitas que tapizan las cortezas, los hongos que reciclan la vida en silencio, las macrófitas que enlazan el agua con la tierra, las algas que oxigenan el lago, el zooplancton invisible, los insectos que polinizan, los peces que aún sostienen funciones ecológicas pese al impacto humano, y hasta diminutos nemátodos parásitos que cumplen un rol en el equilibrio acuático.