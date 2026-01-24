En imágenes: salvan a un perrito que cayó a un canal en el Lago San Miguel

PRENSA MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL DE TUCUMÁN
Durante una recorrida preventiva realizada por la Patrulla de Protección Ciudadana en la zona del Lago San Miguel, agentes municipales de la capital protagonizaron un rápido y efectivo operativo de rescate tras una situación de emergencia.
El hecho ocurrió cuando un vecino alertó al personal sobre la caída de un perro a un canal cercano. Ante el aviso, los agentes que se encontraban realizando tareas a pie en el sector actuaron de manera inmediata y coordinaron el operativo con el móvil del parque.
Con la colaboración de personas que se encontraban en el lugar, el personal logró rescatar al animal en pocos minutos, evitando que sufriera lesiones o complicaciones mayores. Afortunadamente, el perro fue sacado del canal sano y salvo.
