La advertencia del primer ministro británico en la ONU por Malvinas: “Nos mantendremos firmes frente a cualquier amenaza”

La respuesta de Milei

El 3 de septiembre, Javier Milei utilizó una cadena nacional para anunciar una serie de medidas vinculadas con la defensa de la soberanía argentina sobre las Malvinas. Entre ellas incluyó sanciones contra empresas relacionadas con la explotación de hidrocarburos en el archipiélago, un incremento de los recursos destinados a Defensa para avanzar con una Base Naval Integrada en Tierra del Fuego y el envío al Congreso de un proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional.