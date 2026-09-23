La advertencia del primer ministro británico en la ONU por Malvinas: “Nos mantendremos firmes frente a cualquier amenaza”
Andy Burnham defendió la soberanía británica sobre el archipiélago durante su discurso ante la Asamblea General de Naciones Unidas. Horas antes, se había reunido con Donald Trump.
Resumen para apurados
- En la ONU en Nueva York, el premier británico Andy Burnham ratificó la soberanía sobre Malvinas y advirtió que responderá ante cualquier amenaza para proteger las islas.
- El mensaje surge tras reunirse con Donald Trump y en medio de la tensión por sanciones de Javier Milei a firmas británicas que exploran hidrocarburos en el archipiélago.
- El conflicto escala de cara al discurso de Milei en la ONU, donde volverá a reclamar la soberanía argentina y la reapertura de negociaciones diplomáticas con Londres.
El primer ministro británico, Andy Burnham, ratificó ante la Asamblea General de las Naciones Unidas la posición del Reino Unido sobre las Islas Malvinas y advirtió que su gobierno responderá ante cualquier amenaza contra lo que considera territorios británicos. "Nos mantendremos firmes frente a cualquier amenaza y desafío al Estado de derecho, no solo de Rusia, sino también de otros, incluso cuando amenacen los derechos de los territorios británicos a seguir siendo británicos, como las islas Malvinas", advirtió.
La mención al archipiélago se produjo hacia el final de un discurso centrado en la guerra entre Rusia y Ucrania, la defensa del orden internacional y el futuro de la cooperación global.
La declaración se produjo pocas horas después del encuentro que el premier mantuvo con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en Nueva York, en el marco de la Asamblea General de la ONU. La reunión se extendió más de los 30 minutos previstos y tuvo entre sus temas la disputa por las islas del Atlántico Sur.
Tras el encuentro, Burnham reconoció que existen diferencias entre Londres y Washington, pero destacó que Trump había tenido “la amabilidad de escucharnos” sobre asuntos como el comercio y Malvinas. El mandatario británico calificó el vínculo entre ambos como una “buena conexión” y evitó profundizar las diferencias que habían marcado la relación bilateral en los últimos meses.
Trump, por su parte, elogió al nuevo primer ministro británico y describió a Burnham como “un hombre de negocios nato”. El encuentro fue el primero entre ambos desde que el presidente estadounidense planteó en agosto la posibilidad de revisar la posición de Washington sobre las Malvinas.
La posición de Trump y la disputa por Malvinas
La cuestión de las islas se convirtió así en uno de los puntos sensibles de la relación entre Argentina, el Reino Unido y Estados Unidos. En agosto, Trump había anunciado que su gobierno estaba revisando su postura sobre el archipiélago, una señal que generó preocupación en Londres y fue seguida de cerca por el gobierno de Javier Milei.
En los meses previos, además, distintos episodios habían elevado la tensión alrededor de la cuestión Malvinas. Entre ellos estuvo la difusión, en abril, de un correo interno del Pentágono que mencionaba posibles represalias contra países de la OTAN que no hubieran respaldado las operaciones estadounidenses en Medio Oriente. Entre las alternativas analizadas aparecía la posibilidad de revisar el respaldo diplomático de Washington a determinados reclamos territoriales europeos, con una referencia explícita a las Malvinas.
A la disputa por la soberanía se suma un factor económico estratégico: los recursos hidrocarburíferos del Atlántico Sur. El proyecto Sea Lion, ubicado en aguas profundas al norte del archipiélago y desarrollado por Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum, contempla avanzar con la explotación de petróleo en los próximos años.
El desarrollo petrolero es uno de los principales focos de preocupación del Gobierno argentino, que sostiene que cualquier actividad de exploración o explotación de hidrocarburos en las aguas circundantes a las islas debe contar con autorización argentina.
La respuesta de Milei
El 3 de septiembre, Javier Milei utilizó una cadena nacional para anunciar una serie de medidas vinculadas con la defensa de la soberanía argentina sobre las Malvinas. Entre ellas incluyó sanciones contra empresas relacionadas con la explotación de hidrocarburos en el archipiélago, un incremento de los recursos destinados a Defensa para avanzar con una Base Naval Integrada en Tierra del Fuego y el envío al Congreso de un proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional.
“Si hoy no actuamos con firmeza y celeridad, en pocos meses tendrán la capacidad material de apropiarse de las reservas de petróleo que yacen bajo nuestro mar”, sostuvo entonces el Presidente.
A mediados de septiembre, el Gobierno argentino había iniciado procesos sancionatorios contra unas 60 empresas y personas vinculadas directa o indirectamente con actividades en la cuenca.
Milei también llevó el reclamo a Nueva York
Con este escenario como telón de fondo, Milei llegó a Nueva York para participar de la Asamblea General de la ONU. El Presidente viajó acompañado por el canciller Pablo Quirno, el embajador argentino en Estados Unidos, Alec Oxenford, y el representante argentino ante Naciones Unidas, Francisco Tropepi.
En su discurso ante el organismo internacional, Milei tiene previsto volver a reivindicar los derechos soberanos de la Argentina sobre las Islas Malvinas y reclamar al Reino Unido que retome las negociaciones para resolver la disputa territorial.