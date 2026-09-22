El gobierno de las Malvinas extendió por cinco años las licencias petroleras y elevó la tensión con la Argentina

El anuncio se produjo en un momento de creciente tensión con la Argentina. El presidente, Javier Milei, avanzó en las últimas semanas con medidas administrativas y judiciales contra empresas vinculadas con la exploración petrolera en el área y envió al Congreso un proyecto para endurecer las sanciones contra quienes exploten recursos naturales en zonas que el país considera bajo su soberanía.