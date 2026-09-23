Presupuesto Nacional 2027: Jaldo se plantó y peligra el apoyo de los dialoguistas en el Congreso

Pese a los duros cuestionamientos, Jaldo buscó diferenciarse de los sectores que promueven un rechazo a ciegas, apelando a la necesidad de preservar la gobernabilidad y la institucionalidad. Explicó que rechazar el presupuesto sin negociar resulta contraproducente, dado que habilitaría a Casa Rosada a prorrogar el cálculo de gastos del año en curso. Bajo ese esquema, advirtió, que el jefe de Gabinete mantendría la potestad de administrar y redistribuir los fondos de manera discrecional, dejando al Congreso y a las provincias sin margen de intervención ni control sobre los recursos. En este complejo marco parlamentario, el gobernador dirigió un mensaje explícito a los senadores y diputados de la provincia, a quienes instó a “poner la cara” y defender las necesidades tucumanas en las comisiones de trabajo.