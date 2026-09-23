Presupuesto Nacional 2027: Jaldo se plantó y peligra el apoyo de los dialoguistas en el Congreso

El debate en torno al Presupuesto Nacional 2027 ingresó en una fase crucial, marcada por condicionamientos contundentes desde el interior del país. En declaraciones recientes, el gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, fijó la postura de la provincia respecto del proyecto presentado por el Ejecutivo Nacional. Si bien destacó como positiva la instancia de diálogo abierta tras las reuniones de los mandatarios del norte con el jefe de Gabinete, Diego Santilli, dejó en claro que el acompañamiento en el Congreso de la Nación estará estrictamente sujeto a modificaciones clave en el texto oficial.
La posición asumida por el mandatario tucumano sintoniza fuertemente con la estrategia planteada por su par de Córdoba, Martín Llaryora, en un frente de gobernadores que rechaza posturas extremas e intempestivas, pero exige correcciones innegociables. Al igual que el cordobés, Jaldo subrayó que no se trata de invalidar el proyecto de entrada ni de optar por una negativa sistemática, sino de intervenir activamente en la discusión parlamentaria para defender los recursos provinciales. Ambas administraciones coinciden en que la Ley de Leyes no puede convertirse en un cheque en blanco que lesione partidas vitales para los distritos provinciales.
Entre los puntos de mayor fricción que señalan sobresale el financiamiento destinado al área de discapacidad. Jaldo advirtió firmemente que el Presupuesto 2027 contradice la prórroga de la ley recientemente sancionada por el Congreso. Al respecto, el mandatario fue tajante al sostener que, si el oficialismo no adapta las partidas a la normativa vigente, la iniciativa no contará con los votos necesarios para ser aprobados, consolidando una traba central para las aspiraciones de la administración libertaria.
El otro pilar intransigente en el reclamo tucumano concierne a los fondos para la educación superior. Jaldo exigió la urgente revisión de las partidas para las universidades públicas, haciendo énfasis en la Universidad Nacional de Tucumán (UNT) y la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), instituciones estratégicas para el desarrollo académico y productivo de la región. El gobernador enfatizó que el presupuesto universitario debe ponerse en consonancia con las necesidades operativas reales de las casas de altos estudios para asegurar su normal funcionamiento durante el próximo ciclo lectivo.
Pese a los duros cuestionamientos, Jaldo buscó diferenciarse de los sectores que promueven un rechazo a ciegas, apelando a la necesidad de preservar la gobernabilidad y la institucionalidad. Explicó que rechazar el presupuesto sin negociar resulta contraproducente, dado que habilitaría a Casa Rosada a prorrogar el cálculo de gastos del año en curso. Bajo ese esquema, advirtió, que el jefe de Gabinete mantendría la potestad de administrar y redistribuir los fondos de manera discrecional, dejando al Congreso y a las provincias sin margen de intervención ni control sobre los recursos. En este complejo marco parlamentario, el gobernador dirigió un mensaje explícito a los senadores y diputados de la provincia, a quienes instó a “poner la cara” y defender las necesidades tucumanas en las comisiones de trabajo.
Replanteo
Mientras las demandas provinciales escalan en volumen, la Casa Rosada activó mecanismos de contención para limar asperezas internas y coordinar la estrategia con sus sectores aliados. En una reunión de la Mesa Política encabezada por la secretaría general de la Presidencia, Karina Milei, se reencontraron figuras clave como Patricia Bullrich y Diego Santilli. El encuentro buscó desactivar las tensiones y cortocircuitos surgidos a raíz del tratamiento de las partidas de discapacidad en el Presupuesto.
Con la presencia del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y referentes del gabinete nacional, el oficialismo intentó reordenar las filas para asegurar el avance del dictamen en el pleno de comisiones. Las gestiones apuntan a persuadir a los bloques aliados frente a una oposición que presiona por mantener la prórroga de la Emergencia en Discapacidad hasta fines de 2027.