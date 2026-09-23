Malvinas: Londres extendió licencias petroleras por cinco años

El texto, reproducido por el medio argentino “Perfil”, comienza remarcando: “el Gobierno de las Islas Malvinas se complace en anunciar que prorrogará todas las licencias existentes para la producción de hidrocarburos en alta mar, una decisión que cuenta con el pleno respaldo del Gobierno del Reino Unido. Las licencias, que actualmente se encuentran en fase de exploración, se prorrogarán por un periodo inicial de cinco años, con la opción de extenderlas dos años más a discreción del Gobierno de las Islas Malvinas y sujeto a que los titulares de las licencias avancen (..) en la ejecución de sus programas de trabajo”.