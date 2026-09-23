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Malvinas: Londres extendió licencias petroleras por cinco años

En medio del conflicto por la explotación de Sea Lion, el gobierno británico informó que amplía el plazo para la explotación de hidrocarburos en el Atlántico Sur.

SIN FRENOS. Gran Bretaña avanza con la explotación petrolera en Malvinas, mientras acuerda con Trump.
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Hace 5 Hs

LONDRES, Reino Unido.- El gobierno de ocupación de las Islas Malvinas, a través de su página oficial en internet, publicó esta semana un extenso mensaje donde informa que se extenderán las licencias de producción de hidrocarburos offshore por cinco años, en un claro desafío al mensaje enviado por el presidente Javier Milei exigiendo que las compañías que operan allí deben contar con el expreso permiso de Argentina o atenderse a las consecuencias legales correspondientes.

El texto, reproducido por el medio argentino “Perfil”, comienza remarcando: “el Gobierno de las Islas Malvinas se complace en anunciar que prorrogará todas las licencias existentes para la producción de hidrocarburos en alta mar, una decisión que cuenta con el pleno respaldo del Gobierno del Reino Unido. Las licencias, que actualmente se encuentran en fase de exploración, se prorrogarán por un periodo inicial de cinco años, con la opción de extenderlas dos años más a discreción del Gobierno de las Islas Malvinas y sujeto a que los titulares de las licencias avancen (..) en la ejecución de sus programas de trabajo”.

Trump y el primer ministro del Reino Unido se reunieron y hablaron sobre Malvinas

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Y añade: “el Gobierno ha aprobado la adquisición de una participación del 65% en el área de licencia PL001 por parte de Navitas Petroleum Atlantic Limited. Se espera que esta medida acelere la evaluación y el desarrollo de las perspectivas de dicho bloque”.

La legisladora Cheryl Roberts, responsable de las carteras de Comercio, Industria y Recursos Minerales, declaró que estas prórrogas “brindan seguridad a los operadores, permitiéndoles continuar invirtiendo y desarrollando sus áreas asignadas”.

Roberts remarca que se trata de “recursos nuestros que debemos desarrollar, y nos aseguraremos de que dicho desarrollo se realice de manera responsable (...) a fin de generar beneficios a largo plazo para generaciones actuales y futuras de habitantes de las Islas Malvinas”.

El gobierno de las Malvinas extendió por cinco años las licencias petroleras y elevó la tensión con la Argentina

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El texto cierra diciendo: “El Departamento de Recursos Minerales trabaja actualmente con los titulares de licencias para elaborar programas de trabajo mejorados para el período de prórroga, con el objetivo de comprender mejor el potencial de desarrollo de hidrocarburos en las aguas de las Islas Malvinas e incluir compromisos para la perforación de pozos de evaluación adicionales”.

Cadena nacional

El 9 de septiembre, Milei dio un discurso en cadena nacional, donde reivindicó el derecho de Argentina sobre Malvinas y anunció que se presentarían “nuevas denuncias penales contra empresas que estarían desarrollando actividades hidrocarburíferas en la Plataforma Continental Argentina, en violación de las prohibiciones dispuestas por la Ley N.° 26.659”.

Javier Milei reiteró el reclamo por Malvinas: “Cuanto antes nos las devuelvan, mejor”

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La comunicación oficial argentina advierte además , que el Estado Nacional seguirá avanzando “en la implementación de aquellas acciones que permitan responsabilizar a todos aquellos que se encuentren violando nuestra soberanía nacional”.

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