En Nueva York, Luis Caputo buscó dar certezas a financistas sobre el programa económico de cara a 2027
En una reunión con unos 50 inversores, el ministro de Economía nacional destacó la situación fiscal y monetaria y habló sobre el acceso a los mercados, el riesgo electoral y las alternativas de financiamiento.
Resumen para apurados
- En Nueva York, el ministro Luis Caputo se reunió este lunes con 50 inversores en JP Morgan para dar certezas sobre el plan económico argentino hacia 2027.
- El funcionario defendió el superávit fiscal, la disciplina monetaria y detalló alternativas de financiamiento externo ante la previa de la Asamblea de la ONU.
- Caputo proyectó que una eventual reelección de Javier Milei bajará el riesgo país, facilitará el acceso a mercados y consolidará reformas estructurales profundas.
El ministro de Economía nacional, Luis Caputo, intentó transmitir certezas sobre el rumbo económico de la Argentina de cara a 2027 durante un encuentro con inversores financieros realizado este lunes en la sede de JP Morgan, en Nueva York.
La reunión se produjo un día antes de la llegada de Javier Milei a la ciudad para participar de la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU).
Ante unos 50 participantes, Caputo expuso durante alrededor de 30 minutos sobre los resultados del programa económico y luego respondió preguntas vinculadas con los desafíos que enfrenta la administración libertaria y, especialmente, con el escenario que podrían plantear las elecciones presidenciales del próximo año, según reconstruyó el diario "La Nación".
Uno de los inversores le consultó sobre la situación de la Argentina respecto de 2023, cuando Milei ganó las elecciones. Caputo sostuvo que actualmente el país se encuentra en una “mejor situación” y remarcó que la principal diferencia es que la gestión cuenta ahora con “resultados para mostrar”.
Durante su presentación, el ministro mostró gráficos sobre distintas variables de la economía y destacó que esta será la primera vez en cuatro años que la Argentina tendrá superávit fiscal primario y financiero. También aseguró que la política monetaria continuará siendo restrictiva.
Caputo puso además el acento en el compromiso del Gobierno nacional con la “prudencia fiscal” y la disciplina monetaria, junto con un mayor dinamismo de las exportaciones. El encuentro fue moderado por Facundo Gómez Minujín, CEO de JP Morgan para la Argentina, Uruguay, Bolivia y Paraguay.
Acceso a mercados y riesgo electoral
Otro de los temas planteados durante la reunión fue el acceso de la Argentina a los mercados internacionales en 2027 y cuáles serían las condiciones necesarias para que el equipo económico evalúe esa posibilidad.
Caputo vinculó esa posibilidad con una reducción significativa del riesgo país y sostuvo que ese escenario podría darse después de las elecciones. En ese marco, consideró que la eventual reelección de Milei generaría un mayor optimismo entre los inversores y contribuiría a reducir el riesgo país.
El ministro comparó bonos con vencimientos anteriores y posteriores a las elecciones y señaló que existe una diferencia de casi 400 puntos básicos, que atribuyó al “riesgo electoral”.
Además, sostuvo que al mercado le conviene que el Gobierno continúe amortizando deuda, como lo viene haciendo. Según explicó, después de 2027 podrían mejorar las calificaciones crediticias y reducirse la exposición al riesgo país, al tiempo que desaparecería el riesgo político que actualmente observa el mercado.
Ante un eventual escenario adverso
Los inversores también consultaron a Caputo sobre cómo respondería la gestión libertaria si durante la primera mitad de 2027 las encuestas fueran menos favorables y comenzara nuevamente una dolarización de carteras.
El ministro respondió que, si no lograran renovar la deuda local, el Gobierno recurriría a otras fuentes de financiamiento, entre ellas el swap con China y el del Tesoro de Estados Unidos, que continúa operativo.
“Estamos trabajando en otras alternativas”, afirmó Caputo, quien además se mostró “seguro” de que Argentina podría obtener ayuda adicional de distintas entidades, aunque evitó identificarlas. Según sostuvo, “todo el mundo está apoyando a la Argentina”.
El ministro contrastó esa situación con la del país en el pasado y sostuvo que ahora existe una relación diferente con el resto del mundo porque la Argentina cumple con sus obligaciones y lleva adelante otra política económica.
En ese sentido, mencionó su participación en la última cumbre de ministros de Finanzas del G-20, donde compartió mesa con el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent.
“Esas son señales, son cosas que no suceden por casualidad. Eligen específicamente mostrar esos pequeños detalles”, sostuvo Caputo. También recordó el acuerdo de asistencia financiera firmado con Estados Unidos mediante un swap por US$20.000 millones.
“La Argentina se ha convertido en el alumno ejemplar de la clase, cuando antes éramos siempre los peores; es un cambio significativo”, afirmó ante los inversores.
Reformas
Durante el encuentro, Caputo también destacó los beneficios del régimen RIGI y la reducción de 25 puntos en el índice de pobreza durante la gestión de Milei. Al referirse al crecimiento económico, reconoció que “la economía crece a ritmos distintos”, aunque sostuvo que esa situación “es normal”.
El ministro explicó que durante décadas distintos sectores en los que la Argentina tenía ventajas competitivas fueron afectados por impuestos a las exportaciones, mientras que, según su análisis, la política de subsidios desalentó las inversiones en energía y la falta de legislación adecuada limitó el desarrollo de la minería.
Según Caputo, la eliminación de esas trabas permite que esos sectores cobren mayor fuerza y contribuyan a sostener la estabilidad económica en el largo plazo.
“Esa previsibilidad económica de la que la Argentina carecía antes, ahora las distintas industrias sí la tienen. Es un nuevo modelo. Deben cambiar de mentalidad y comprender que ahora les toca invertir y competir”, sostuvo.
Finalmente, el ministro habló ante los inversores sobre las posibilidades de que el Gobierno avance con las reformas que impulsa después de las elecciones de 2027. Planteó que una eventual reelección de Milei, acompañada por resultados similares a los de las elecciones legislativas de 2025, permitiría al oficialismo obtener la mayoría en Diputados y quedar cerca de conseguirla en el Senado.
“Así que, ¿se implementarán esas reformas en el próximo mandato? Sin duda alguna. Esas y muchas más”, afirmó Caputo. Y agregó que llevarlas adelante sería más sencillo porque durante los primeros cuatro años de gestión las iniciativas debieron avanzar mediante negociaciones.