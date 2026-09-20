Presupuesto 2027: de los $ 5,4 billones que se destinará para Tucumán, el 96,5% se orientará a cubrir los servicios sociales
Cerca de $ 41, billones serán administrados por la Anses. Las obras en Vipos, la red cloacal y la planta depuradora Alderetes-Banda del Río Salí tendrá financiamiento externo. La planta cloacal de Concepción, con fondos del Tesoro.
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