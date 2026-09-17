Presupuesto 2027: los gobernadores presionan para quitar los cambios en discapacidad y la AUH

“Son todos aspectos que golpean a lo social, que generan malestar en la gente. La AUH es una política de Estado, de las pocas que hay en el país. ¿Para qué cambiar algo que funciona? Si lo quieren hacer para mejor, que detallen cómo sería la actualización, que lo que proponen es superador. No lo hacen”, deslizó un mandatario, de acuerdo con la publicación del medio periodístico.