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La muerte del hijo de Cindy Crawford: Presley Gerber y su lucha contra las adicciones

Habló de salud mental sin filtro, con el apoyo de su familia.

EXTENSA LUCHA. Presley Gerber falleció el domingo, a los 27 años.
EXTENSA LUCHA. Presley Gerber falleció el domingo, a los 27 años.
Hace 1 Hs

Presley Gerber, hijo de la modelo Cindy Crawford y del empresario Rande Gerber, no ocultó su lucha con la salud mental y el consumo de sustancias: habló de ella en público, la compartió en redes y tuvo el respaldo de su familia.

En 2020 se tatuó bajo el ojo la palabra “misunderstood” (”incomprendido”) y explicó que así se había sentido durante gran parte de su vida. En 2023, durante su aparición en el podcast Studio 22, Gerber dijo que la salud mental era una parte central de su vida y que su objetivo era ayudar a otras personas a salir de la situación en la que él estuvo: con lograrlo, sostuvo, “es todo lo que necesito hacer”. La describió como una tarea de todos los días, a toda hora. Después llevó el tema a Instagram con “Mental Health Mondays”, una serie de videos semanales sobre su experiencia.

Murió Presley Gerber, hijo de Cindy Crawford, a los 27 años

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En diciembre publicó un video, luego eliminado, en el que detallaba la medicación que tomaba para los ataques de pánico. Su madre le respondió en un comentario: “Presley, te queremos y no estás solo”.

En marzo compartió imágenes grabadas en una clínica de bienestar de Cancún, México, antes de recibir una dosis de ibogaína, un compuesto psicoactivo que reduce la abstinencia y el deseo de consumir. Escribió que estaba “absolutamente aterrorizado” y que rezaba para que fuera la última vez que debía someterse a algo así . Crawford le respondió: “Eres un guerrero. Caminaste a través del fuego para encontrarte a ti mismo”.

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Privacidad

Gerber murió el domingo, a los 27 años, en el centro de rehabilitación de Los Ángeles en el que estaba internado, según informó la Oficina del Médico Forense del condado. La causa no fue dada a conocer: la autopsia todavía no está completa. Una representante de la familia pidió privacidad: “La familia pide privacidad durante este momento tan difícil y doloroso”.

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