La muerte del hijo de Cindy Crawford: Presley Gerber y su lucha contra las adicciones

En 2020 se tatuó bajo el ojo la palabra “misunderstood” (”incomprendido”) y explicó que así se había sentido durante gran parte de su vida. En 2023, durante su aparición en el podcast Studio 22, Gerber dijo que la salud mental era una parte central de su vida y que su objetivo era ayudar a otras personas a salir de la situación en la que él estuvo: con lograrlo, sostuvo, “es todo lo que necesito hacer”. La describió como una tarea de todos los días, a toda hora. Después llevó el tema a Instagram con “Mental Health Mondays”, una serie de videos semanales sobre su experiencia.