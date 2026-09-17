Luis Miguel reveló cómo logró su gran cambio físico a los 56 años

Resumen para apurados
- A sus 56 años, Luis Miguel reveló que bajó más de 20 kilos mediante ayunos intermitentes de 36 horas para afrontar su reciente y exigente gira internacional de 194 conciertos.
- El artista combinó el método con ejercicio y dieta balanceada, disipando rumores de dobles y problemas de salud tras convocar a casi tres millones de personas entre 2023 y 2024.
- Aunque el cantante advirtió que no es para todos, nutricionistas alertaron sobre los riesgos de ayunos tan prolongados y recomendaron siempre contar con supervisión médica.
Luis Miguel volvió a hablar sobre uno de los aspectos que más comentarios generó en los últimos años: su transformación física. A los 56 años, el cantante mexicano reveló cómo logró bajar más de 20 kilos y prepararse para la exigente gira internacional que lo llevó a recorrer distintos escenarios durante un año y medio.
Durante años, su aspecto físico fue motivo de debate en medios y redes sociales. Incluso llegó a circular con fuerza la versión de que el artista utilizaba un supuesto doble durante sus presentaciones. A esos rumores se sumaron, en los últimos meses, versiones sobre presuntos problemas de salud.
En junio, el director de la revista española Semana había asegurado durante una entrevista televisiva que Luis Miguel había sido internado en Nueva York y sometido a una supuesta intervención cardíaca. Según aquella versión, la evolución habría sido favorable y el cantante habría estado bajo la supervisión de un equipo médico encabezado por el cardiólogo español Valentín Fuster.
Sin embargo, nunca se difundió un parte médico oficial ni hubo confirmaciones sobre esa presunta operación.
El método que utilizó Luis Miguel para adelgazar
El propio cantante explicó que para conseguir su transformación física recurrió a una práctica estricta de ayuno intermitente.
“Hice ayunos intermitentes de 36 horas. Esto me funcionó a mí, pero no es recomendable para todo el mundo”, contó.
El método consiste en alternar períodos de alimentación con lapsos prolongados sin ingerir alimentos, que en su caso llegaron hasta las 36 horas.
Luis Miguel combinó los ayunos con actividad física diaria, con el objetivo de recuperar la resistencia necesaria para afrontar los escenarios. La preparación le permitió sostener una gira internacional que se extendió durante un año y medio.
Entre agosto de 2023 y diciembre de 2024, el artista ofreció un total de 194 conciertos en distintos países de América del Sur, América del Norte y Europa. Las presentaciones convocaron a casi tres millones de fanáticos.
Tras finalizar la gira mundial, a fines de 2024, “El Sol de México” redujo su presencia pública. Sin embargo, recientemente volvió a generar repercusión entre sus seguidores por una aparición relacionada con una campaña comercial, que incluso despertó especulaciones sobre un posible uso de inteligencia artificial.
Qué alimentos incorporó a su dieta
Respecto de la alimentación que acompañó su transformación, la empresaria colombiana Alessandra Zurek, especializada en comida saludable y vinculada al entorno del artista, explicó que Luis Miguel consumía platos preparados especialmente para él.
Según detalló, se trataba de porciones equilibradas, con abundante presencia de vegetales y proteínas, pero sin recurrir a restricciones excesivas.
Pese a los resultados obtenidos por el cantante, especialistas en nutrición advierten que los ayunos prolongados, como los de 36 horas, pueden implicar riesgos para la salud.
Por ese motivo, recomiendan que cualquier cambio drástico de peso se realice con supervisión médica y mediante un plan adaptado a las necesidades de cada persona.