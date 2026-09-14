Fuerte repudio a Sydney Sweeney: la acusación de las deportistas tras su polémico anuncio sin ropa

Un historial de campañas polémicas

Esta nueva controversia suma un capítulo más al historial publicitario de la estrella de Euphoria. Anteriormente, la modelo enfrentó severos cuestionamientos por una campaña junto a la marca American Eagle centrada en el juego de palabras "good jeans" (buenos jeans / buenos genes), la cual desató acusaciones de promover discursos eugenésicos. En aquella oportunidad, tras meses de silencio, la joven reconoció su sorpresa ante el rechazo generado y sostuvo que su intención jamás había sido dividir. Sin embargo, ante el revuelo provocado por su reciente asociación comercial, la postura de la estrella se tradujo en una serie de imágenes publicadas en su cuenta personal pertenecientes a la icónica edición Body Issue de ESPN, dejando que el público saque sus propias conclusiones en medio de la polémica.