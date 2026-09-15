Alejandra Pradón recordó su caída desde un séptimo piso y reveló detalles desconocidos

Resumen para apurados
- La exvedette Alejandra Pradón reveló detalles de su caída desde un séptimo piso ocurrida en 2004, desmintió falsas versiones y relató el duro año que pasó sin poder caminar.
- Señaló que el hecho ocurrió tras una discusión con su expareja Fabrizio Lallana y desmintió mitos sobre una fiesta. Sufrió fracturas graves en la pelvis y vértebras.
- A dos décadas del episodio, Pradón expuso la violencia de género que sufrió y cuestionó la revictimización mediática con la que se trató su caso a lo largo de los años.
Alejandra Pradón volvió a hablar sobre uno de los episodios que marcó su vida para siempre. En una entrevista íntima con la periodista Karina Iavícoli, la ex vedette recordó la caída desde un séptimo piso que sufrió en marzo de 2004 y contó detalles desconocidos sobre el accidente, las graves lesiones que sufrió y el largo proceso de recuperación.
Pradón aseguró que pasó un año sin poder caminar y que debió utilizar un cuello ortopédico debido a las fracturas que sufrió en la cervical, las vértebras y la pelvis.
“La gente no entiende que estuve un año sin caminar”, lamentó. También cuestionó a quienes se burlaron o especularon sobre lo ocurrido. “Caí de un séptimo piso y joden y boludean con mentiras que no quiero repetir porque me hace daño”, expresó.
Con el paso del tiempo, la actriz comenzó a poner límites en los programas de televisión para evitar que se difundieran imágenes de la caída. “Les empecé a avisar que, si llegaban a pasar imágenes de ese momento, me iba a ir”, relató. “No se juega con la salud de la gente”, afirmó.
Los rumores sobre la caída
Según contó Pradón, después del accidente circularon numerosas versiones falsas sobre lo que había sucedido. Uno de los rumores sostenía que la caída no había ocurrido desde su departamento del séptimo piso, sino desde otro más bajo, durante una supuesta fiesta sexual.
La exvedette desmintió esa versión y recordó, en cambio, los conflictos que mantenía en ese momento con Fabrizio Lallana, su pareja de entonces, por la falta de trabajo de él y las discusiones que esa situación generaba.
“Yo lo único que le pedía era que trabajara. Estuve meses y meses tirándole la ropa por el balcón. Él se iba a dormir a su auto o dormía en el SUM del edificio”, relató.
Sobre Lallana, fue contundente: “Para mí él era una persona sana, creí que era buenito, pero era el demonio”.
Pradón también recordó lo que ocurrió después de la caída y aseguró que Lallana la levantó del piso y la llevó nuevamente al departamento. “Yo estaba toda conectada muriéndome, con transfusiones de sangre porque me paró, me escondió en el ascensor”, relató.
Al observar una fotografía de su expareja durante la entrevista, la reacción de la actriz fue inmediata: “Sáquenmelo por favor. No me gusta verlo. Me pasó lo peor de mi vida”.
Violencia y control
Durante la entrevista, Pradón también habló de su relación con el exfutbolista Claudio Arzeno y de los episodios de violencia que, según relató, vivió durante ese vínculo.
“Él no quería que trabaje. Dejé todo por él y llegó un momento en que me empecé a aburrir. Empecé a hacer giras de teatro cuando él concentraba. Hasta que un día llega antes y se da cuenta. Yo era de él. Estaba prohibido trabajar”, recordó.
Sobre los primeros tiempos de la relación, señaló: “De entrada era un amor, un dulce. Después, cuando veía alguna imagen mía en la tele me agarraba de los pelos contra el piso”.
Un largo camino para volver a caminar
Tras el accidente, Pradón decidió concentrarse en su recuperación y realizó ejercicios incluso durante el período en que permaneció internada.
“Yo hice que me pusieran un gimnasio en la cama de la clínica y en mi casa, cuando estuve postrada con internación domiciliaria, también me puse gimnasio y hacía gimnasia en la cama con los kinesiólogos para no perder músculo y dormía arriba de unas maderas como haciendo bicicleta con las piernas”, explicó.
La artista reconoció que no recuerda qué ocurrió inmediatamente antes de la caída. Solo conserva el recuerdo de estar tirando la ropa de Lallana por el balcón porque él le decía que no había conseguido trabajo.
“El médico me dijo que es un accidente de 400 kilómetros por hora. Fue un shock”, contó.
La investigación judicial
Pradón también recordó la intervención de la Justicia. Según relató, su entonces abogado, Cúneo Libarona, le informó que el juez quería preguntarle por el consumo de drogas de su pareja.
“Él se drogaba desde los 14 años. Y yo no sabía”, aseguró.
A más de dos décadas del accidente, Pradón mantiene distancia de quien era su pareja en aquel momento. “Nunca más lo vi y no quiero saber nada. Me dijeron que sigue redrogado”, concluyó.