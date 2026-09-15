Alejandra Pradón recordó su caída desde un séptimo piso y reveló detalles desconocidos

Alejandra Pradón volvió a hablar sobre uno de los episodios que marcó su vida para siempre. En una entrevista íntima con la periodista Karina Iavícoli, la ex vedette recordó la caída desde un séptimo piso que sufrió en marzo de 2004 y contó detalles desconocidos sobre el accidente, las graves lesiones que sufrió y el largo proceso de recuperación.