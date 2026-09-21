“Siempre te veré como a mi niño pequeño”: la conmovedora dedicatoria de Cindy Crawford a su hijo

Luego de darse a conocer el fallecimiento de Presley Gerber, el hijo mayor de la supermodelo Cindy Crawford y del empresario Rande Gerber, ocurrido a sus 27 años en un centro de rehabilitación de Los Ángeles. Su familia atraviesa un profundo luto, así lo dijo Allie Jenkins, la vocera del entorno familiar, quien fue la encarnada de confirmar la noticia y, ante las reiteradas consultas de los medios estadounidenses, la portavoz remarcó: “La familia pide privacidad durante este momento tan difícil y doloroso”.