“Siempre te veré como a mi niño pequeño”: la conmovedora dedicatoria de Cindy Crawford a su hijo
La última publicación de la estrella de la moda para su primogénito sintetizó el amor de la familia, que atraviesa un doloroso momento tras el deceso del modelo en un centro de rehabilitación de California.
Resumen para apurados
- Presley Gerber, hijo de Cindy Crawford, murió a los 27 años en un centro de rehabilitación en Los Ángeles por causas que aún son investigadas por las autoridades.
- El joven modelo enfrentaba problemas de adicciones y depresión que había revelado en 2023, además de antecedentes legales, mientras su familia solicitó privacidad.
- La noticia conmocionó al mundo de la moda y a los seguidores del clan Crawford, a la espera de las conclusiones de la autopsia para determinar la causa del deceso.
Luego de darse a conocer el fallecimiento de Presley Gerber, el hijo mayor de la supermodelo Cindy Crawford y del empresario Rande Gerber, ocurrido a sus 27 años en un centro de rehabilitación de Los Ángeles. Su familia atraviesa un profundo luto, así lo dijo Allie Jenkins, la vocera del entorno familiar, quien fue la encarnada de confirmar la noticia y, ante las reiteradas consultas de los medios estadounidenses, la portavoz remarcó: “La familia pide privacidad durante este momento tan difícil y doloroso”.
Durante su carrera en la industria del modelaje, Presley Gerber exhibió su talento para firmas internacionales de prestigio como Dolce & Gabbana, Bottega Veneta y Burberry. El joven también compartió reflectores con campañas publicitarias para marcas reconocidas como Calvin Klein, Pepsi y Vuori.
El último posteo de Cindy Crawford en honor a su hijo
El suceso generó impacto entre los seguidores de la familia y la modelo, quienes acudieron rápidamente a las redes sociales para manifestar sus condolencias. La virtualidad revalorizó la última dedicatoria que la afamada figura de la moda brindó al joven con motivo de su aniversario natalicio el pasado 2 de julio.
En la publicación de Instagram, la estrella acompañó unas postales antiguas con palabras cargadas de afecto materno. "Feliz cumpleaños, @presleygerber! Estoy muy orgullosa del hombre en el que te has convertido, ¡pero siempre te veré como mi niño pequeño! Te amo", escribió la empresaria.
La carrera y la complicada vida de Presley Gerber
A pesar de sus éxitos en las pasarelas, el modelo atravesó etapas complejas vinculadas a su salud mental, episodios de depresión y adicciones que reconoció públicamente en un pódcast durante el año 2023.
La trayectoria del modelo incluyó además ciertos problemas legales que tomaron estado público en Estados Unidos, entre ellos un arresto por conducir bajo los efectos del alcohol en 2019. Las autoridades forenses evitaron difundir mayores precisiones sobre las causas determinantes del deceso debido a que los estudios de autopsia permanecen incompletos.
Ante la incertidumbre circundante, las plataformas digitales continuaron llenándose de muestras de cariño dedicadas a la memoria del primogénito de la celebridad.
El vínculo y el recuerdo familiar
El lazo afectivo entre Presley Gerber y su hermana menor, Kaia Gerber, representó siempre un pilar fundamental en la vida de ambos integrantes de la dinastía. Durante una producción fotográfica conjunta realizada en 2018, el joven resaltó la estrecha relación que mantenía con sus seres queridos ante la prensa especializada. "Somos una familia muy unida, sobre todo mi hermana y yo", afirmó el primogénito en aquella oportunidad al describir la profunda complicidad que compartían dentro y fuera del trabajo.
Las distintas producciones audiovisuales compartidas por el clan familiar permanecen como un testimonio del afecto que los unía. Los admiradores recuerdan con especial conmoción las campañas publicitarias donde Cindy Crawford celebró el crecimiento de su hijo frente a millones de televidentes.