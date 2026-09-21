La agenda de Milei en Nueva York: dará una conferencia sobre libertad económica y seguridad

La conferencia reunirá a empresarios, inversores, académicos, referentes de organizaciones de la sociedad civil y representantes de think tanks e instituciones de Estados Unidos y América Latina. Según informó la Fundación Federalismo y Libertad, el objetivo será analizar el vínculo entre la libertad económica, las instituciones democráticas y los desafíos actuales en materia de seguridad y geopolítica.