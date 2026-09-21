La agenda de Milei en Nueva York: dará una conferencia sobre libertad económica y seguridad
El Presidente será el principal orador de un encuentro organizado por la Fundación Federalismo y Libertad y el International Republican Institute (IRI), que se realizará el 23 de septiembre durante su visita a Estados Unidos.
Resumen para apurados
- Javier Milei disertará el 23 de septiembre en Nueva York sobre libertad económica y seguridad, en el marco de su viaje oficial por la Asamblea General de la ONU.
- El evento es coorganizado por el IRI y la Fundación Federalismo y Libertad. Tendrá lugar tras el discurso del mandatario ante la ONU e incluirá reuniones con inversores.
- La disertación busca afianzar los lazos bilaterales con Estados Unidos y captar inversiones privadas, consolidando el perfil geopolítico de la gestión libertaria.
El presidente Javier Milei brindará el miércoles 23 de septiembre una conferencia en Nueva York sobre valores democráticos, libertad económica y seguridad estratégica, en el marco de su viaje a Estados Unidos para participar de la 81ª Asamblea General de las Naciones Unidas.
El encuentro, denominado “Democratic Values, Economic Freedom & Strategic Security”, es organizado por la Fundación Federalismo y Libertad (FyL) junto con el International Republican Institute (IRI), con Citi como anfitrión. Milei será el principal orador de la actividad, que tendrá una participación limitada y por invitación.
La conferencia reunirá a empresarios, inversores, académicos, referentes de organizaciones de la sociedad civil y representantes de think tanks e instituciones de Estados Unidos y América Latina. Según informó la Fundación Federalismo y Libertad, el objetivo será analizar el vínculo entre la libertad económica, las instituciones democráticas y los desafíos actuales en materia de seguridad y geopolítica.
Qué temas abordará Milei en Nueva York
Durante su exposición, Milei presentará su visión sobre los valores democráticos, la libertad económica y la seguridad estratégica, además de referirse a la relación entre Argentina y Estados Unidos y al papel del hemisferio occidental frente a los desafíos económicos y geopolíticos actuales.
La actividad tendrá lugar horas después de la participación del Presidente en el Debate General de la 81ª Asamblea General de la ONU, prevista para el mismo miércoles. De acuerdo con la agenda difundida, Milei tiene programada su exposición en la conferencia para las 16, hora argentina.
El encuentro forma parte de una agenda internacional que Milei desarrollará durante su estadía en Nueva York. Además de su participación en Naciones Unidas, el mandatario tiene previstas reuniones con empresarios, economistas y otros referentes durante su visita a Estados Unidos.
El vínculo de la Fundación Federalismo y Libertad con Milei
La Fundación Federalismo y Libertad, con sede en San Miguel de Tucumán, fue fundada en 2012 y desarrolla actividades vinculadas con la investigación, la formación de líderes, el debate público y la cooperación internacional.
La organización mantiene desde hace años vínculos con instituciones de Estados Unidos, América Latina, Europa y Asia. También tuvo una relación previa con Milei: el Presidente participó de actividades de la fundación antes de llegar a la Casa Rosada y volvió a hacerlo durante su gestión.
El evento de Nueva York se realizará durante una semana de especial actividad diplomática por la Asamblea General de Naciones Unidas y tendrá como eje la discusión internacional sobre democracia, libertad económica y seguridad estratégica.