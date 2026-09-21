El motivo por el que Karina Milei decidió no acompañar al Presidente a Nueva York

La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, decidió permanecer en la Argentina y no acompañar a Javier Milei en su viaje a Nueva York, donde el Presidente participará de la 81ª Asamblea General de las Naciones Unidas. La decisión, poco habitual dentro de las giras internacionales del mandatario, se produce en una semana atravesada por tensiones dentro del oficialismo y por la necesidad de avanzar en distintos temas de la agenda política y legislativa.