El motivo por el que Karina Milei decidió no acompañar al Presidente a Nueva York

Resumen para apurados
- Karina Milei decidió no viajar a Nueva York con Javier Milei para quedarse en Argentina y atender la mesa política y temas clave de la agenda local.
- La determinación surge ante fuertes cruces internos por partidas de discapacidad en el Presupuesto y la necesidad de coordinar la agenda legislativa oficialista.
- La cumbre definirá la cohesión interna del gabinete frente a proyectos clave en el Congreso y la organización institucional en la residencia de Olivos.
La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, decidió permanecer en la Argentina y no acompañar a Javier Milei en su viaje a Nueva York, donde el Presidente participará de la 81ª Asamblea General de las Naciones Unidas. La decisión, poco habitual dentro de las giras internacionales del mandatario, se produce en una semana atravesada por tensiones dentro del oficialismo y por la necesidad de avanzar en distintos temas de la agenda política y legislativa.
La hermana del Presidente suele integrar las comitivas oficiales y fueron contadas las ocasiones en las que no acompañó a Milei al exterior. Esta vez, según fuentes del oficialismo, su permanencia en el país responde a varios motivos.
El principal está vinculado con la reunión de la mesa política del Gobierno, prevista para este martes a las 13 en las oficinas del ex Ministerio del Interior. El encuentro, que suele realizarse semanalmente, tendrá esta vez una particular relevancia debido al contrapunto generado por las modificaciones previstas en materia de discapacidad dentro del Presupuesto 2027.
Las diferencias con Patricia Bullrich
La discusión se profundizó luego de que la senadora Patricia Bullrich cuestionara públicamente el ajuste contemplado para discapacidad. La legisladora también puso en duda su participación en la reunión de la mesa política, aunque finalmente confirmó que asistirá.
“Voy a llegar antes y me voy a quedar hasta el final”, afirmó Bullrich en declaraciones a La Nación+, luego de que el jefe de Gabinete, Diego Santilli, señalara que la ex ministra no había participado de la explicación del Presupuesto porque se había retirado antes de que terminara el intercambio.
El malestar de Bullrich tiene como destinatarios a Santiago y Luis Caputo, aunque sus cuestionamientos apuntan especialmente contra Santiago Caputo por su postura frente a las modificaciones incluidas en el proyecto.
La discusión se centra en las medidas vinculadas con discapacidad. Las diputadas bullrichistas Laura Rodríguez Machado y Silvana Giudici trabajan en una propuesta de una ley “superadora” y habían advertido sobre el recorte contemplado en el Presupuesto 2027.
En este contexto, la mesa política deberá definir si avanza el esquema de ajuste incluido en el proyecto presupuestario o si se impone la alternativa de una nueva iniciativa sobre discapacidad.
Desde el entorno de Karina Milei descartan, de todos modos, que la secretaria general vaya a asumir un papel de mediadora entre los sectores enfrentados. “Somos gente grande. Cada uno dirá lo que tenga que decir y punto”, señaló un funcionario que participará del encuentro.
Será además una de las primeras instancias en las que los protagonistas de la interna volverán a verse cara a cara después de la polémica de los últimos días.
Qué otros temas estarán sobre la mesa
La discusión sobre discapacidad no será el único punto de la reunión. También se analizarán los próximos pasos de la Ley de Soberanía Nacional, enviada recientemente al Congreso.
A eso se sumará la definición de los plazos para el tratamiento en el Senado de la nueva Carta Orgánica del Banco Central y de los cambios al régimen de Zona Fría. La agenda legislativa del oficialismo también incluye las negociaciones por el Presupuesto 2027 y otros proyectos que requieren acuerdos con sectores aliados.
En paralelo, el Gobierno deberá avanzar con el nuevo proyecto de Discapacidad. La discusión se produce además después de la renuncia de Alejandro Vilches como secretario Nacional de Discapacidad, quien dejó el cargo por motivos personales, según informó su entorno.
La visita del papa León XIV y la reorganización de Olivos
Otro de los motivos mencionados en el oficialismo para explicar la permanencia de Karina Milei en el país es la organización de la visita del papa León XIV.
Luego de la oficialización de la agenda de actividades, está previsto que este martes vuelvan a reunirse representantes de la Iglesia, del Poder Ejecutivo y de los gobiernos de la provincia y de la ciudad de Buenos Aires, además de Córdoba.
La funcionaria también deberá continuar con la reorganización de la quinta de Olivos tras la disolución de la Administración General de la Residencia Presidencial y la transferencia de sus responsabilidades a la Casa Militar. La reestructuración incluyó cambios en el personal y una nueva distribución de funciones.
A esto se suma la definición de la sucesión de Belén Agudiez en la Subsecretaría de Planificación General de la Presidencia, luego de su salida del cargo.
Desde el entorno de Karina Milei también señalaron que la secretaria general seguirá de cerca la actividad del Congreso y mantendrá reuniones con dirigentes políticos, aunque evitaron precisar con quiénes serán esos encuentros.
“Son todos temas por los que definió no viajar”, señalaron desde su entorno.
Mientras tanto, Javier Milei mantendrá su viaje a Nueva York para participar de la Asamblea General de las Naciones Unidas y cumplir con una agenda de actividades durante su estadía en Estados Unidos.