Renunció María Belén Agudiez, funcionaria cercana a Karina Milei que tenía a su cargo la Quinta de Olivos

La renuncia de Agudiez se conoció después de que la Casa Rosada dispusiera una profunda reorganización de la residencia presidencial. La medida incluyó la disolución de la Administración General de la Residencia Presidencial de Olivos y el traspaso a la Casa Militar de responsabilidades vinculadas con la seguridad del predio y de las residencias transitorias utilizadas por el Presidente y su familia.