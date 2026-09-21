Política

Renunció María Belén Agudiez, funcionaria cercana a Karina Milei que tenía a su cargo la Quinta de Olivos

El Gobierno aceptó su dimisión como subsecretaria de Planificación General de la Secretaría General de la Presidencial.

Belén Agudiez, la ahora exsubsecretaría de Planificación General de la Presidencia.
Belén Agudiez, la ahora exsubsecretaría de Planificación General de la Presidencia.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El Gobierno oficializó la renuncia de María Belén Agudiez a la Subsecretaría de Planificación General, área clave de Karina Milei a cargo de la Quinta de Olivos.
  • La salida se dio tras una profunda reestructuración en Olivos, que incluyó 12 despidos por filtraciones y el traspaso de su seguridad a la Casa Militar.
  • El cargo queda vacante mientras avanza el plazo de 60 días para completar el control militar sobre los bienes y la seguridad de las residencias presidenciales.
Resumen generado con IA

El Gobierno nacional oficializó la renuncia de María Belén Agudiez a la Subsecretaría de Planificación General de la Secretaría General de la Presidencia, un cargo desde el que tenía bajo su órbita distintas tareas vinculadas con el funcionamiento de dependencias presidenciales, entre ellas la Quinta de Olivos.

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La dimisión fue aceptada mediante el Decreto 1055/2026, publicado hoy en el Boletín Oficial y firmado por el presidente Javier Milei y el jefe de Gabinete, Diego Santilli. Según establece la norma, la renuncia rige desde el 20 de septiembre.

El Gobierno confirmó que 12 trabajadores de la Quinta de Olivos fueron despedidos por filtraciones

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El decreto no precisa los motivos de la salida y se limita a agradecer a Agudiez por los servicios prestados durante su gestión.

Una funcionaria cercana a Karina Milei

Agudiez formaba parte del equipo de confianza de Karina Milei, secretaria general de la Presidencia. Desde la Subsecretaría de Planificación General participaba de cuestiones vinculadas con la organización y el funcionamiento de distintas dependencias bajo la órbita de la Secretaría General.

La Casa Militar toma mayor control de la Quinta de Olivos y se desplaza al personal civil

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Entre ellas se encontraba la administración de aspectos relacionados con la Quinta de Olivos, cuya estructura fue modificada por el Gobierno durante la última semana.

La renuncia de Agudiez se conoció después de que la Casa Rosada dispusiera una profunda reorganización de la residencia presidencial. La medida incluyó la disolución de la Administración General de la Residencia Presidencial de Olivos y el traspaso a la Casa Militar de responsabilidades vinculadas con la seguridad del predio y de las residencias transitorias utilizadas por el Presidente y su familia.

La Casa Militar toma el control de Olivos

La reestructuración también alcanzó al personal civil que trabajaba en la Quinta de Olivos. Según fuentes oficiales, hubo 12 despidos, mientras que otros empleados fueron reasignados.

Además, el proceso contempla la transferencia de responsabilidades, bienes y recursos a la Casa Militar, que deberá completarse en un plazo máximo de 60 días.

La salida de Agudiez se suma así a los cambios implementados en la estructura que tenía bajo su órbita parte de la gestión de la residencia presidencial. Con la aceptación de su renuncia, formalizada por el Decreto 1055/2026, la Subsecretaría de Planificación General de la Secretaría General de la Presidencia queda vacante.

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