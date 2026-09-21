DeportesMotores

Franco Colapinto en la Fórmula 1: días y horarios del Gran Premio de Azerbaiyán

La carrera se correrá el sábado y no el domingo. El argentino busca seguir mejorando.

EN LA PISTA. Colapinto buscará sumar más puntos para Alpine.
EN LA PISTA. Colapinto buscará sumar más puntos para Alpine.
Hace 3 Hs

Resumen para apurados

  • Franco Colapinto correrá con Alpine el GP de Azerbaiyán de Fórmula 1 en Bakú del 24 al 26 de septiembre, disputando la carrera el sábado por duelo nacional.
  • El piloto argentino llega tras finalizar séptimo en el GP de España y sumar puntos por segunda fecha consecutiva, luego de un complejo antecedente en 2025 en Bakú.
  • La competencia en el circuito callejero azerí será clave para consolidar su ascenso en la tabla general y revertir los tropiezos sufridos en su anterior presentación.
Resumen generado con IA

Luego de un fin de semana de descanso, ll argentino Franco Colapinto volverá a tener actividad en la Fórmula 1 y tratará de ratificar el buen momento que tiene con su Alpine en el Gran Premio de Azerbaiyán.

La cita caucásica tendrá una particularidad en su cronograma: la carrera final se disputará el sábado para respetar el Día Nacional de Luto que se conmemora en dicho país.

El año pasado, el pilarense tuvo uno de los peores fines de semana en la capital azerí. Tras un sábado complicado en el que un golpe contra el muro lo dejó 16° en la clasificación, el piloto argentino mostró un gran ritmo inicial el domingo, llegando a escalar hasta el 13° puesto. Sin embargo, las esperanzas de Colapinto se desvanecieron en la vuelta 18, cuando un toque de Alex Albon le provocó un trompo y severos daños en su monoplaza. Aunque logró mantenerse en pista y cruzar la bandera a cuadros el incidente lo dejó en el 19° lugar.

Horarios y cronograma del GP de Azerbaiyán

Jueves 24 de septiembre

  • Práctica 1: 5.30.
  • Práctica 2: 9.

Viernes 25 de septiembre

  • Práctica 3: 5.30.
  • Clasificación: 9.

Sábado 26 de septiembre

  • Carrera: 9.

Temas Fórmula 1AzerbaiyánFranco ColapintoAlpineAlpine F1 Team
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Dimes y diretes: críticas contra Huesen y contra Catalán; ¿y el Puguita incursiona en la política?
1

Dimes y diretes: críticas contra Huesen y contra Catalán; ¿y el "Puguita" incursiona en la política?

Huesen denunció que fue agredido en Graneros: “No me van a correr por izquierda, no me asusta”
2

Huesen denunció que fue agredido en Graneros: “No me van a correr por izquierda, no me asusta”

Murió Presley Gerber, hijo de Cindy Crawford, a los 27 años
3

Murió Presley Gerber, hijo de Cindy Crawford, a los 27 años

Primavera 2026 en Tucumán: qué actividades habrá para celebrarla
4

Primavera 2026 en Tucumán: qué actividades habrá para celebrarla

Aldosivi-Atlético Tucumán: hora, formaciones y dónde ver en vivo
5

Aldosivi-Atlético Tucumán: hora, formaciones y dónde ver en vivo

Ranking notas premium
Seis minutos contra 15: cómo evitar el Camino del Perú
1

Seis minutos contra 15: cómo evitar el Camino del Perú

“Los 80 de hoy son los 60 de antes”: otra forma de vivir la jubilación
2

“Los 80 de hoy son los 60 de antes”: otra forma de vivir la jubilación

San Miguel de Tucumán: la ciudad protagonista de la independencia se enfrenta a los desafíos modernos
3

San Miguel de Tucumán: la ciudad protagonista de la independencia se enfrenta a los desafíos modernos

Salazar abre la puerta a un acuerdo electoral con Jaldo desde Bella Vista: reacciones en el PJ
4

Salazar abre la puerta a un acuerdo electoral con Jaldo desde Bella Vista: reacciones en el PJ

Dimes y diretes: Muchos tucumanos comienzan a perder la esperanza, afirmó Manzur
5

Dimes y diretes: "Muchos tucumanos comienzan a perder la esperanza", afirmó Manzur

Más Noticias
Aldosivi-Atlético Tucumán: hora, formaciones y dónde ver en vivo

Aldosivi-Atlético Tucumán: hora, formaciones y dónde ver en vivo

Murió Presley Gerber, hijo de Cindy Crawford, a los 27 años

Murió Presley Gerber, hijo de Cindy Crawford, a los 27 años

Dimes y diretes: críticas contra Huesen y contra Catalán; ¿y el Puguita incursiona en la política?

Dimes y diretes: críticas contra Huesen y contra Catalán; ¿y el "Puguita" incursiona en la política?

Primavera 2026 en Tucumán: qué actividades habrá para celebrarla

Primavera 2026 en Tucumán: qué actividades habrá para celebrarla

Las Malvinas llegaron al festival internacional de San Sebastián en la ropa de cuatro actrices

Las Malvinas llegaron al festival internacional de San Sebastián en la ropa de cuatro actrices

Huesen denunció que fue agredido en Graneros: “No me van a correr por izquierda, no me asusta”

Huesen denunció que fue agredido en Graneros: “No me van a correr por izquierda, no me asusta”

En bicicleta y entre esculturas: así es el nuevo paseo del Parque 9 de Julio

En bicicleta y entre esculturas: así es el nuevo paseo del Parque 9 de Julio

El norte argentino alista su mapa electoral: desdoblamientos masivos y estrategias para despegarse de Nación

El norte argentino alista su mapa electoral: desdoblamientos masivos y estrategias para despegarse de Nación

Comentarios