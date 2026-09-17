La Casa Militar toma mayor control de la Quinta de Olivos y se desplaza al personal civil

Resumen para apurados
- El Gobierno comenzó a darle a la Casa Militar el control total de la Quinta de Olivos, desplazando a empleados civiles para reforzar la seguridad de Milei y frenar filtraciones.
- La medida incluye despidos y reubicaciones en cocina y mantenimiento, impulsada con el rol creciente del secretario Mario Suli en el entorno presidencial inmediato.
- El cambio requerirá adecuar la normativa de la residencia oficial para concentrar su administración en el área militar y restringir el acceso a la intimidad del mandatario.
El Gobierno nacional comenzó a implementar una reorganización de la Quinta de Olivos que otorgaría un mayor protagonismo a Casa Militar y modificaría el esquema bajo el cual trabaja actualmente el personal civil de la residencia presidencial.
Los cambios comenzaron a ser comunicados a los empleados. Parte del personal, especialmente quienes pertenecen a la planta permanente, sería reubicada en otras dependencias, mientras que también comenzaron a producirse desvinculaciones.
Fuentes oficiales atribuyeron la decisión al refuerzo del dispositivo de seguridad del presidente Javier Milei. La intención del Gobierno sería acelerar el proceso durante los próximos días y tener resuelta una parte sustancial de la reorganización hacia el viernes.
El alcance de la medida, sin embargo, excedería la custodia del mandatario. Casa Militar ya tiene formalmente bajo su responsabilidad la seguridad del Presidente y de la Quinta de Olivos. El cambio en estudio estaría relacionado con el funcionamiento cotidiano de la residencia y el personal civil que desarrolla tareas dentro de ella.
Mario Suli, una figura cada vez más cercana al Presidente
En medio de la reorganización aparece Mario Suli, conocido también como “Barón B”, secretario privado de Milei y uno de los colaboradores que integran su círculo más cercano. Suli es el hombre de la característica gorra que suele acompañar al Presidente en sus actividades y cuya presencia se volvió habitual junto al mandatario. Según fuentes de la Casa Rosada, en los últimos meses habría adquirido mayor participación en cuestiones vinculadas con el entorno inmediato del Presidente y el dispositivo de seguridad.
Dentro del esquema que analiza el Gobierno, Suli podría convertirse en uno de los enlaces entre Milei, Casa Militar y la Quinta de Olivos. Por el momento, esa eventual función no estaría formalizada dentro de la estructura administrativa.
La reorganización también responde, según fuentes cercanas al Presidente, a la preocupación por eventuales filtraciones de información sobre movimientos, reuniones y actividades desarrolladas en la residencia. La intención sería reducir la cantidad de personas con acceso cotidiano a ese tipo de información.
Seguridad y administración: cómo funciona hoy Olivos
La reorganización plantea una modificación de las responsabilidades que actualmente están divididas entre Casa Militar y distintas áreas civiles de la Presidencia. Casa Militar tiene a su cargo la seguridad presidencial, incluida la protección del jefe de Estado y de las residencias oficiales, además de la coordinación de las fuerzas que participan de los dispositivos de custodia.
La administración cotidiana de la Quinta de Olivos, en cambio, corresponde actualmente a áreas civiles de la Secretaría General de la Presidencia.
La normativa vigente establece que la Subsecretaría de Planificación General interviene en la planificación y administración del mantenimiento y funcionamiento de la residencia. Bajo esa estructura se desarrollan tareas vinculadas con los servicios generales, la cocina, el mantenimiento y la gestión del personal.
También depende de esa estructura la Administración General de la Residencia Presidencial de Olivos, que tiene entre sus funciones organizar y coordinar las actividades dentro de la Quinta, supervisar los sectores reservados al Presidente e intervenir en cuestiones vinculadas con el personal y los servicios necesarios para el funcionamiento de la residencia.
El esquema actual contempla además una coordinación entre ambas áreas: la administración de Olivos debe brindar, junto con Casa Militar, los servicios necesarios para la custodia presidencial.
El cambio que analiza el Gobierno
Casa Militar depende de la Secretaría General de la Presidencia y su participación en la seguridad del jefe de Estado forma parte del esquema institucional vigente desde hace años.
La novedad sería que Casa Militar pase a tener una intervención más amplia sobre la Quinta de Olivos, más allá de las tareas de seguridad que ya tiene asignadas. Si la modificación avanza con ese alcance, el Gobierno debería adecuar la normativa vigente para redefinir las responsabilidades que actualmente corresponden a la Secretaría General de la Presidencia en relación con la administración de la residencia.
Por ahora, no trascendió cuál sería el instrumento jurídico utilizado ni cómo quedaría plasmada la nueva estructura. El esquema vigente fue ratificado recientemente. En junio pasado se prorrogó la designación del administrador general de la Residencia Presidencial de Olivos dentro de la estructura de Administración de Servicios Generales, dependiente de la Subsecretaría de Planificación General de la Secretaría General.
Reubicaciones y desvinculaciones
Mientras el Gobierno termina de definir el alcance del nuevo esquema, el movimiento de personal ya comenzó.Empleados civiles que desempeñan tareas en la Quinta fueron notificados de los cambios. Algunos serían trasladados a otras dependencias, mientras que otros ya fueron desvinculados.
Entre los trabajadores alcanzados se encuentra personal que cumple funciones esenciales para el funcionamiento cotidiano de la residencia, desde mantenimiento y jardinería hasta cocina y otros servicios generales.
La intención oficial sería que el grueso de la reorganización quede definido hacia el viernes, en un momento en que el Presidente tendrá una agenda con mayor cantidad de viajes y actividades fuera de Olivos. Aún resta conocer el alcance definitivo de la medida y, especialmente, cómo quedará formalmente distribuida la administración de la Quinta de Olivos entre Casa Militar y las áreas civiles de la Presidencia.