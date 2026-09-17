La Casa Militar toma mayor control de la Quinta de Olivos y se desplaza al personal civil

Mario Suli, una figura cada vez más cercana al Presidente

En medio de la reorganización aparece Mario Suli, conocido también como “Barón B”, secretario privado de Milei y uno de los colaboradores que integran su círculo más cercano. Suli es el hombre de la característica gorra que suele acompañar al Presidente en sus actividades y cuya presencia se volvió habitual junto al mandatario. Según fuentes de la Casa Rosada, en los últimos meses habría adquirido mayor participación en cuestiones vinculadas con el entorno inmediato del Presidente y el dispositivo de seguridad.