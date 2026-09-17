El Gobierno confirmó que 12 trabajadores de la Quinta de Olivos fueron despedidos por filtraciones

Resumen para apurados
- El Gobierno despidió a 12 empleados civiles de la Quinta de Olivos tras acusarlos de filtrar información sobre la actividad dentro de la residencia presidencial.
- La medida se da junto a la disolución de la administración del predio y el traspaso a Casa Militar, mientras el gremio ATE denuncia cesantías injustificadas.
- En 60 días, Casa Militar asumirá el control total del predio para blindar la seguridad presidencial, mientras el gremio evalúa medidas de fuerza.
El Gobierno confirmó que 12 trabajadores civiles de la Quinta de Olivos fueron despedidos por presuntas filtraciones de información vinculada con la actividad que se desarrolla dentro de la residencia presidencial. La medida forma parte de una reorganización que también contempla el traslado de empleados a otras dependencias y un nuevo esquema de seguridad bajo la órbita de la Casa Militar.
Según informó PERFIL, las filtraciones fueron señaladas por fuentes oficiales como el motivo que precipitó los despidos y la reubicación de parte del personal que trabajaba en la residencia donde vive el presidente Javier Milei.
La decisión se conoció mientras el Gobierno avanza con una revisión integral del funcionamiento de la Quinta de Olivos, que incluye cambios en la estructura administrativa y en las tareas de seguridad.
Qué pasó con los trabajadores de la Quinta de Olivos
La cantidad de despidos confirmada por el Gobierno asciende a 12 trabajadores civiles. En un primer momento, desde ATE Presidencia habían informado sobre la desvinculación de diez empleados y anticipado que otros trabajadores serían reasignados.
La delegada de ATE Presidencia, Melisa Abate, también había advertido sobre la posibilidad de que todo el personal civil fuera desafectado de la Quinta de Olivos como consecuencia de la reorganización.
El secretario general de ATE Capital, Daniel Catalano, cuestionó la decisión y aseguró que los trabajadores se presentaron normalmente a cumplir sus tareas y que no recibieron explicaciones sobre los motivos de los despidos.
“Despidieron sin ningún motivo al personal de la Quinta de Olivos”, sostuvo Catalano, quien anticipó que el gremio reclamará por la situación.
Casa Militar asumirá la seguridad de la Quinta de Olivos
En paralelo con los despidos, la Casa Rosada anunció una modificación en el esquema de seguridad de la residencia presidencial.
La Casa Militar asumirá la responsabilidad integral de la seguridad de la Residencia Presidencial de Olivos y de las residencias transitorias utilizadas por el Presidente y su familia. El traspaso de las funciones y de los bienes deberá completarse en un plazo máximo de 60 días.
El comunicado oficial no menciona las filtraciones como causa de los despidos. La explicación formal del Gobierno apunta a la necesidad de fortalecer la seguridad presidencial y elevar los estándares de protección del Presidente y su entorno.
El Ejecutivo también vinculó la modificación con un contexto de “escalada de la inseguridad a nivel global” y con la próxima visita del papa León XIV, que implicará el ingreso de personal externo a la residencia para realizar obras y tareas de acondicionamiento.
Qué cambios habrá en la Quinta de Olivos
La reorganización contempla además la disolución de la Administración General de la Residencia Presidencial de Olivos y una separación de las funciones vinculadas con seguridad, administración y control.
De acuerdo con la explicación oficial, el nuevo esquema busca reducir la estructura administrativa y la cantidad de personal civil que permanece en la Quinta de Olivos.
Las versiones sobre las filtraciones comenzaron a circular en las últimas horas e incluyeron referencias a situaciones ocurridas dentro de la residencia presidencial. Entre ellas se mencionaron cuestiones vinculadas con la compra y el manejo de alimentos, la intoxicación de uno de los perros del Presidente y el supuesto uso de alimentos y elementos de la Quinta sin autorización.
Esas versiones no fueron confirmadas oficialmente en detalle.
De este modo, los despidos de los 12 trabajadores civiles se producen en el marco de una reestructuración más amplia de la Quinta de Olivos. Mientras fuentes oficiales citadas por PERFIL vinculan la salida del personal con filtraciones de información, el comunicado formal del Gobierno presenta la medida como parte de un cambio destinado a reforzar la seguridad de la residencia presidencial.
El traspaso de las funciones y los bienes a la Casa Militar deberá quedar completado dentro de los próximos 60 días.