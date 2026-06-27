Política

Fuerte operativo de seguridad en Casa Rosada y Quinta de Olivos por una amenaza de bomba

Se desplegaron bomberos, policía y personal de Defensa Civil en la residencia presidencial.

Un camión de bomberos estacionado en la Quinta de Olivos. Foto Captura A24 Imagen: 1/1
Un camión de bomberos estacionado en la Quinta de Olivos. Foto Captura A24 Imagen: 1/1
Hace 6 Min

Resumen para apurados

  • Fuerzas de seguridad desplegaron un fuerte operativo este sábado en Casa Rosada y la Quinta de Olivos tras recibir una amenaza de bomba mediante un llamado anónimo al 911.
  • El operativo ocurrió tras un llamado al 911 en un clima de tensión política, horas después de la renuncia de Manuel Adorni y ante una posible reunión con el presidente Milei.
  • El episodio incrementa la tensión tras la salida de Adorni y plantea interrogantes sobre la seguridad presidencial y la estabilidad del entorno oficial ante futuras amenazas.
Resumen generado con IA

Una amenaza de bomba obligó a desplegar este sábado a la noche un fuerte despliegue de seguridad en la Casa Rosada y en una de las puertas de la Quinta de Olivos. El operativo se desarrolla horas después de la resonante renuncia de Manuel Adorni y minutos antes del partido entre la Selección argentina y la de Jordania, por el Mundial 2026.

El operativo comenzó cerca de las 21.30. Hubo un autobomba, policías bonaerenses y de la Federal, personal de Defensa Civil de la Provincia de Buenos Aires y agentes de la Policía Federal y de la custodia presidencial que suelen trabajar en Olivos.

También llegó una ambulancia al acceso de Carlos Villate, una de las calles laterales. En los primeros minutos hubo incertidumbre, ante la falta de información oficial. Pero luego se supo que fue por una amenaza de bomba.

"Fue un llamado anónimo al 911. Y hay un gran operativo de prevención en la zona de la Quinta", explicaron desde la Policía Federal.

El llamado al 911 apuntó directamente contra la Casa Rosada, aunque la situación obligó a extender el operativo también a Olivos.

Cerca de las 22, los bomberos dejaron la residencial presidencial, mientras comenzaba el trabajo de perros para detectar la posible presencia de explosivos.

El despliegue preventivo encontró el lugar con varios periodistas en el lugar, por la cobertura de la renuncia de Adorni.

Antes de que se concretara la anunciada salida del jefe de Gabinete, se especulaba con la posibilidad de que Adorni se reuniera en Olivos con Javier Milei. Incluso estaba la posibilidad de que miraran juntos el partido de Argentina y Jordania por el Mundial 2026, que tenía como hora de inicio las 23 de este sábado.

"Esta mañana el Presidente estuvo solo en Olivos. Si se concreta la reunión va a ser a la tarde o la noche", subrayaron más temprano a Clarín fuentes oficiales, antes de que Adorni publicara en redes su carta de renuncias.

Esas mismas fuentes incluso dejaban en pie la la posibilidad de que el encuentro incluyera mirar juntos el partido del Mundial.

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