Fuerte operativo de seguridad en Casa Rosada y Quinta de Olivos por una amenaza de bomba

Una amenaza de bomba obligó a desplegar este sábado a la noche un fuerte despliegue de seguridad en la Casa Rosada y en una de las puertas de la Quinta de Olivos. El operativo se desarrolla horas después de la resonante renuncia de Manuel Adorni y minutos antes del partido entre la Selección argentina y la de Jordania, por el Mundial 2026.