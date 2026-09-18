Despidos masivos en la Quinta de Olivos: cuál es la explicación oficial del Gobierno
El Ejecutivo explicó oficialmente los motivos de la reorganización de la Residencia Presidencial de Olivos y anunció que la Casa Militar asumirá de manera integral las funciones de seguridad. El traspaso se completará en un plazo de 60 días.
Resumen para apurados
- El Gobierno despidió a 12 trabajadores de la Quinta de Olivos para reforzar la seguridad de Javier Milei y achicar la estructura administrativa de la residencia.
- La medida disuelve la Administración General del predio tras sospechas de filtraciones de información, transfiriendo el control integral a la Casa Militar.
- La Casa Militar tendrá 60 días para asumir el control total de Olivos, consolidando un esquema de seguridad más estricto y reduciendo la presencia civil.
El Gobierno difundió su explicación oficial luego de que se conocieran los despidos y reubicaciones de trabajadores civiles de la Quinta de Olivos. La medida forma parte de una reestructuración de la residencia presidencial que contempla el traspaso de las funciones de seguridad a la Casa Militar.
Según el comunicado difundido por Presidencia, el objetivo es fortalecer la seguridad del presidente Javier Milei y de su entorno, además de modificar el esquema administrativo de la residencia. La transferencia de responsabilidades y bienes deberá concretarse en un plazo máximo de 60 días.
Qué dijo el Gobierno sobre los despidos en Olivos
En su explicación formal, el Ejecutivo señaló que la Casa Militar asumirá la responsabilidad integral de la seguridad de la Residencia Presidencial de Olivos, así como de las residencias transitorias utilizadas por el Presidente y su familia.
El Gobierno sostuvo que la decisión responde a la necesidad de elevar los estándares de eficiencia y seguridad presidencial, en un contexto que definió como de “escalada de la inseguridad a nivel global”.
También vinculó la reorganización con la visita del papa León XIV a la Argentina, que requerirá el ingreso de personal externo para distintas tareas vinculadas con obras y acondicionamiento.
Además, Presidencia indicó que la medida se encuadra en las facultades establecidas para la Casa Militar y en la Ley de Defensa Nacional.
Se disuelve la administración de la Quinta de Olivos
Uno de los principales cambios anunciados es la disolución de la Administración General de la Residencia Presidencial de Olivos. A partir de la nueva organización, las funciones de seguridad, administración y control quedarán separadas. De acuerdo con la explicación oficial, este esquema permitirá reducir la estructura formal y la cantidad de personal que permanece en la residencia.
En paralelo, el Gobierno confirmó que hubo trabajadores civiles despedidos y otros que serán reubicados. La cantidad informada posteriormente por fuentes oficiales fue de 12 despidos, aunque durante las primeras horas circularon distintas cifras sobre el alcance de la medida.
Qué se dijo sobre las supuestas filtraciones
Además de la explicación formal difundida mediante el comunicado, fuentes oficiales citadas por distintos medios señalaron que los cambios también estuvieron relacionados con presuntas filtraciones de información sobre la actividad del Presidente y su círculo cercano.
Sin embargo, las filtraciones no aparecen mencionadas como motivo en el comunicado oficial difundido por Presidencia. La explicación formal se centra en el refuerzo de la seguridad, la reorganización administrativa y la reducción de la estructura de la residencia.
La Casa Militar tendrá un plazo de 60 días para completar el traspaso de las responsabilidades y los bienes vinculados con el nuevo esquema de funcionamiento de la Quinta de Olivos.