Despidos masivos en la Quinta de Olivos: cuál es la explicación oficial del Gobierno

Se disuelve la administración de la Quinta de Olivos

Uno de los principales cambios anunciados es la disolución de la Administración General de la Residencia Presidencial de Olivos. A partir de la nueva organización, las funciones de seguridad, administración y control quedarán separadas. De acuerdo con la explicación oficial, este esquema permitirá reducir la estructura formal y la cantidad de personal que permanece en la residencia.