El Gobierno reformará el Estatuto de la SIDE y creará una carrera profesional para los agentes de inteligencia

El nuevo estatuto comenzará a implementarse el 1° de enero de 2027. La reforma no implicará que los agentes que actualmente integran la SIDE deban reingresar ni que sus carreras comiencen desde cero. Para la transición, el organismo establecerá un régimen que reconocerá los años de servicio, la formación y los antecedentes de cada integrante, además de contemplar los trámites de ingreso, ascenso, confirmación y cambio de cuadro que se encuentren en curso.