El Gobierno reformará el Estatuto de la SIDE y creará una carrera profesional para los agentes de inteligencia

Resumen para apurados
- El presidente Javier Milei anunció en Argentina que modificará por decreto el estatuto de la SIDE para crear una carrera profesional y jerarquizar a los agentes por mérito.
- La reforma implementa concursos abiertos vía la Escuela Nacional de Inteligencia y evaluaciones anuales, eliminando la antigüedad como único factor de ascenso.
- El régimen regirá desde enero de 2027 con el fin de consolidar una estructura de inteligencia apolítica y de largo plazo que trascienda los cambios de gestión política.
El Gobierno nacional anunció que modificará, mediante un decreto del presidente Javier Milei, el Estatuto para el Personal de la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE). La reforma apunta a profesionalizar al organismo, establecer una carrera específica para sus agentes y abrir nuevos mecanismos de selección e ingreso.
Según informó el Gobierno, el objetivo es conformar un cuerpo de inteligencia integrado por “los mejores perfiles de Argentina”, con una estructura “profesional, moderna y al servicio permanente de los intereses de los argentinos”.
“Vamos a crear el Cuerpo de Inteligencia de la Nación conformado por los mejores perfiles de Argentina. La SIDE presentó el nuevo Estatuto del Personal de Inteligencia, una reforma estructural para sentar las bases de este cuerpo profesional, moderno y al servicio permanente de los intereses de los argentinos”, sostuvo el secretario de Inteligencia de Estado, Cristian Auguadra.
Uno de los principales cambios será la creación de una Carrera de Inteligencia, que establecerá criterios y requisitos para el desarrollo profesional de los agentes. El nuevo régimen regulará su trayectoria desde el ingreso hasta el retiro y, según la SIDE, estará basado en parámetros objetivos y en criterios de mérito.
El Gobierno también destacó que, por primera vez, el organismo contará con un proceso de ingreso abierto y transparente, con mecanismos de selección competitivos y orientados a reducir la discrecionalidad y la politización.
El nuevo estatuto comenzará a implementarse el 1° de enero de 2027. La reforma no implicará que los agentes que actualmente integran la SIDE deban reingresar ni que sus carreras comiencen desde cero. Para la transición, el organismo establecerá un régimen que reconocerá los años de servicio, la formación y los antecedentes de cada integrante, además de contemplar los trámites de ingreso, ascenso, confirmación y cambio de cuadro que se encuentren en curso.
Ascensos, experiencia, capacitación y desempeño
El nuevo régimen también modificará los criterios para los ascensos. A partir de su implementación, la antigüedad dejará de ser el único factor determinante.
Entre los requisitos estarán el cumplimiento de períodos mínimos de permanencia en cada función, la aptitud psicofísica, la capacitación obligatoria y evaluaciones de desempeño favorables. “No habrá ascensos automáticos: deberán cumplirse todos los requisitos previstos”, remarcaron desde el Gobierno.
La evaluación del personal tendrá, además, una periodicidad mínima anual. Se analizarán conocimientos, aptitudes, formación, conducta y cumplimiento de objetivos. Los resultados tendrán incidencia tanto en los ascensos como en la confirmación de los agentes que ingresen al organismo.
Cómo será el ingreso a la carrera de inteligencia
La Escuela Nacional de Inteligencia (ENI) tendrá un papel central en el nuevo esquema. La institución brindará una formación común y obligatoria para todo el personal, además de capacitaciones específicas de acuerdo con las funciones que desempeñe cada agente.
La ENI también podrá establecer acuerdos con universidades e instituciones públicas y privadas, tanto nacionales como extranjeras, y otorgar becas para promover la especialización.
Para los aspirantes habrá una convocatoria anual al Curso Básico de Ingreso de la ENI. Quienes lo aprueben podrán incorporarse inicialmente a una planta condicional por un período de hasta un año. Durante ese lapso serán evaluados antes de determinarse su eventual incorporación a la planta permanente.
El estatuto contempla, además, derechos para el personal permanente, entre ellos estabilidad laboral, remuneración, capacitación, licencias, asistencia social, jubilación, posibilidades de ascenso, igualdad de oportunidades y mecanismos de reclamo.
Al mismo tiempo, establece obligaciones estrictas vinculadas con la confidencialidad, la seguridad y la contrainteligencia, que continuarán vigentes incluso después de que el agente deje el organismo.
El Gobierno habla de una transformación estructural
En los fundamentos de la reforma, el Gobierno sostiene que los servicios de inteligencia argentinos atravesaron “durante décadas” períodos marcados por “la improvisación, la degradación institucional y la ausencia de una política a largo plazo”.
En ese marco, Auguadra definió al nuevo estatuto como “un hito” dentro del proceso de transformación del Sistema de Inteligencia Nacional impulsado por la administración de Milei.
“Por primera vez, la SIDE contará con una verdadera Carrera de Inteligencia, con un proceso de ingreso abierto y transparente, con mecanismos rigurosos de selección, competitivos y despolitizados, que apunten a una formación especializada y permanente, y un sistema de desarrollo profesional fundado en el mérito, la capacitación, la experiencia y el desempeño”, afirmó el funcionario.
El titular de la SIDE agregó que la reforma busca construir una estructura que trascienda los cambios de gobierno: “Esta reforma busca construir algo que trascienda gobiernos y generaciones: un Cuerpo de Inteligencia de la Nación profesional, con vocación de servicio, identidad institucional y los más altos estándares de preparación”.
Por su parte, el subsecretario de Inteligencia, José Lago Rodríguez, dijo que “con el nuevo Estatuto para el Personal, construimos una carrera estable, exigente y apolítica, basada en el mérito y la excelencia profesional”.