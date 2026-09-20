Luis Ingolotti, de los cuestionamientos a héroe: la historia detrás de los tres penales que clasificaron a Atlético en la Copa Argentina
El arquero fue clave en la clasificación contra Independiente Rivadavia y atraviesa un momento muy diferente al del primer semestre. Ahora buscará trasladar esa confianza al duelo contra Aldosivi.
Resumen para apurados
- El arquero Luis Ingolotti clasificó a Atlético a semifinales de Copa Argentina en Lomas de Zamora, tras atajar tres penales a Independiente Rivadavia luego de empatar 1 a 1.
- Tras un inicio cuestionado por errores y silbidos, el arquero revirtió su nivel gracias al trabajo con Julio Falcioni y el estudio previo de los pateadores para la tanda.
- El triunfo consolida al arquero de cara al duelo ante Aldosivi, donde Atlético buscará afianzar la permanencia en Primera División y mantenerse en puestos de clasificación.
Hay partidos que cambian una historia. Sin embargo, probablemente, Luis Ingolotti todavía no haya tenido demasiado tiempo para dimensionarlo.
Después de eliminar a Independiente Rivadavia y meterse entre los cuatro mejores de la Copa Argentina, Atlético tuvo que cambiar rápidamente el chip. La celebración quedó atrás y el calendario volvió a poner un partido importante delante suyo: este lunes, desde las 14.30, visitará a Aldosivi en Mar del Plata con la idea de comenzar a asegurar su permanencia en la elite del fútbol argentino.
Pero antes de pensar en el “Tiburón”, resulta imposible no detenerse en el hombre que terminó siendo protagonista de la última gran alegría del “Decano”.
Ingolotti llegó a Atlético en enero y durante el primer semestre atravesó uno de los momentos más incómodos de su carrera. Fue titular en los 16 partidos del Apertura, pero no consiguió la regularidad que esperaba. Los goles recibidos, algunos errores y un equipo que tampoco encontraba respuestas hicieron que su nombre apareciera entre los más cuestionados. Desde las tribunas llegaron silbidos y críticas. Él mismo, durante la pretemporada, no buscó excusas: reconoció que su semestre había sido malo. “Es duro, obviamente, porque a nadie le gusta que lo critiquen”, había dicho entonces. Pero ahora, la película parece otra.
Con Julio César Falcioni, el arquero empezó a recuperar confianza. Llegaron actuaciones más sólidas, intervenciones importantes y partidos en los que consiguió sostener el arco en cero. Hasta que llegó la noche de Lomas de Zamora.
Atlético empató 1 a 1 con Independiente Rivadavia después de haber igualado sobre la hora con un gol de Alexis Canelo y la clasificación debió definirse desde los 12 pasos. Y allí apareció Ingolotti, el héroe que atajó tres penales.
La imagen del arquero volando de un palo al otro quedó asociada inmediatamente a una de las noches más importantes del Atlético de Falcioni. El propio club lo homenajeó después en sus redes sociales con una frase que resumió el clima de la jornada: “Su nombre artístico es Luuuuuuuuuuuuiiissssss”.
“Estoy muy contento. Creo que es algo que no se da todos los días”, contó Ingolotti después del partido.
Pero su explicación sobre la tanda de penales también mostró cuánto hay detrás de esas atajadas. El trabajo previo junto al entrenador de arqueros y al analista, el estudio de los pateadores y, cuando la información no alcanza, la intuición. “Creo que es trabajo, estudio y un poco de lo mental, de confiar en que se puede”, explicó.
Para el arquero, además, la clasificación tuvo un significado especial. No solamente porque Atlético volvió a instalarse en una semifinal de Copa Argentina, sino porque representó una especie de recompensa para quienes estuvieron junto a él cuando las cosas no salían. “Cuando llegué al club, la verdad que me costó, no me fue bien. Creo que la familia es la que estuvo en ese momento difícil que me tocó pasar. Así que creo que esto es para ellos”, reconoció.
El "Decano" apuesta a consolidar un gran momento
Ahora deberá trasladar esa confianza al torneo local. El partido contra Aldosivi aparece en un contexto muy diferente al de la Copa, pero no menos importante. Atlético tiene 14 puntos de ventaja sobre el conjunto marplatense en la pelea por la permanencia. Una victoria llevaría esa diferencia a 17 cuando quedarían apenas 18 puntos en juego. Además, el “Decano” buscará sostenerse en zona de playoffs.
El desafío será comprobar si la energía de la Copa puede trasladarse al campeonato. Después de una semana cargada de emociones, viajes y desgaste, Falcioni deberá administrar las cargas y realizar al menos una modificación obligada por la suspensión de Franco Nicola.
Ingolotti, mientras tanto, tendrá una nueva oportunidad de demostrar que aquella etapa de dudas quedó atrás. “Yo internamente me sentía en deuda. Trabajé en la pretemporada mucho, también durante el primer semestre, pero a veces no se daban las cosas”, contó. “Estoy contento por poder de a poco ir revirtiendo ese presente malo que por ahí me tocó”, agregó.
En Mar del Plata tendrá que volver a empezar de cero. Los tres penales atajados no garantizan nada y el fútbol tampoco permite vivir demasiado tiempo de una noche. Pero Ingolotti ahora llegará al arco de Atlético con algo que hace unos meses necesitaba recuperar: confianza.
Quizás esa sea la principal noticia para Falcioni. El arquero que había sido cuestionado ahora es uno de los protagonistas de un equipo que, después de mucho tiempo, vuelve a sentirse capaz de competir por algo importante.