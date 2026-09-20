Luis Ingolotti, de los cuestionamientos a héroe: la historia detrás de los tres penales que clasificaron a Atlético en la Copa Argentina

Ingolotti llegó a Atlético en enero y durante el primer semestre atravesó uno de los momentos más incómodos de su carrera. Fue titular en los 16 partidos del Apertura, pero no consiguió la regularidad que esperaba. Los goles recibidos, algunos errores y un equipo que tampoco encontraba respuestas hicieron que su nombre apareciera entre los más cuestionados. Desde las tribunas llegaron silbidos y críticas. Él mismo, durante la pretemporada, no buscó excusas: reconoció que su semestre había sido malo. “Es duro, obviamente, porque a nadie le gusta que lo critiquen”, había dicho entonces. Pero ahora, la película parece otra.