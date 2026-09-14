Día Mundial del Hincha Decano: Atlético prepara vigilia, banderazo y actividades en homenaje a Luis Caro

Resumen para apurados
- Atlético Tucumán realiza este lunes una vigilia y banderazo en el estadio Monumental para conmemorar el Día del Hincha Decano en memoria de Luis Caro, víctima de la violencia.
- El homenaje recuerda al joven de 14 años asesinado por disparos en 2001 tras incidentes en un clásico ante San Martín; el cronograma incluye un foro sobre violencia en el fútbol.
- La institución busca promover la no violencia y la memoria comunitaria, culminando los actos con una ofrenda floral previa al viaje del plantel para disputar la Copa Argentina.
Atlético Tucumán prepara una jornada especial para celebrar una nueva edición del "Día Mundial del Hincha Decano", que se conmemora cada 15 de septiembre en homenaje a Luis Caro, un hincha de apenas 14 años cuya vida quedó truncada por la violencia en el fútbol.
Ese día, en 2001, se disputaba un clásico amistoso en La Ciudadela. Los simpatizantes “decanos” ocupaban la tribuna norte y debían retirarse primero del estadio. La demora en la evacuación derivó en una represión policial con gases lacrimógenos y balas de goma. En medio de la corrida, hinchas de Atlético se toparon con una emboscada de la barra de San Martín, desde donde se efectuaron disparos por la espalda. Una bala alcanzó a “Luisito”, quien ingresó con vida al hospital Padilla, pero falleció mientras era operado.
Como el plantel deberá viajar por su compromiso de Copa Argentina, la institución decidió adelantar parte de los festejos y organizar una vigilia durante este lunes 14, con distintas actividades que se extenderán hasta la medianoche en las inmediaciones del Monumental José Fierro.
La programación comenzará a las 19 con un foro debate sobre “Violencias en el fútbol”, que se desarrollará en la cantina del club. La actividad contará con la participación de integrantes de agrupaciones oficiales, dirigentes de Atlético y de la licenciada en Historia Constanza Atar, especialista en Historia del Deporte.
El objetivo del encuentro será generar conciencia sobre las distintas formas de violencia que atraviesan al fútbol y promover un compromiso colectivo entre dirigentes e hinchas para prevenirlas.
Banderazo y vigilia en el Monumental
A partir de las 21 está prevista una convocatoria para realizar un banderazo desde plaza Urquiza hasta el estadio Monumental José Fierro. Luego, a las 22.30, comenzará la vigilia por el "Día Mundial del Hincha Decano", con shows en vivo en un escenario ubicado sobre calle Laprida.
La intención es que los simpatizantes reciban juntos la medianoche y den la bienvenida al 15 de septiembre en las inmediaciones del estadio.
Las actividades continuarán durante el martes. A las 15 se realizará una ofrenda floral en el Cementerio del Norte y, a las 20, está prevista la partida de la delegación hacia Buenos Aires para afrontar el compromiso por la Copa Argentina.
De esta manera, el club invita a socios e hinchas a formar parte de una jornada que combina memoria, reflexión y celebración, con el recuerdo de Luis Caro como eje de una fecha profundamente ligada a la identidad “decana”.