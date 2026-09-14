Día Mundial del Hincha Decano: Atlético prepara vigilia, banderazo y actividades en homenaje a Luis Caro

Ese día, en 2001, se disputaba un clásico amistoso en La Ciudadela. Los simpatizantes “decanos” ocupaban la tribuna norte y debían retirarse primero del estadio. La demora en la evacuación derivó en una represión policial con gases lacrimógenos y balas de goma. En medio de la corrida, hinchas de Atlético se toparon con una emboscada de la barra de San Martín, desde donde se efectuaron disparos por la espalda. Una bala alcanzó a “Luisito”, quien ingresó con vida al hospital Padilla, pero falleció mientras era operado.