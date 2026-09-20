Falcioni-Sanguinetti, un reencuentro con historia en Aldosivi-Atlético Tucumán

Resumen para apurados
- Atlético Tucumán visita hoy a Aldosivi en Mar del Plata por el Clausura, en un cruce clave por la permanencia que reedita el duelo entre Julio Falcioni y Javier Sanguinetti.
- Sanguinetti fue asistente de Falcioni por más de una década hasta su ruptura en 2020. El Decano llega con impulso tras clasificar a semifinales de Copa Argentina.
- Un triunfo tucumano sentenciaría casi por completo su permanencia en primera, mientras que Aldosivi necesita sumar con urgencia para salir del fondo y no comprometer su descenso.
Atlético llega a Mar del Plata con el envión anímico de haber alcanzado las semifinales de la Copa Argentina, instancia que volverá a disputar después de nueve años. Esta tarde, desde las 14.30, buscará trasladar ese impulso al Clausura cuando visite a Aldosivi, por la décima fecha de la Zona B.
El objetivo es concreto: ganar para prácticamente olvidarse de la pelea por la permanencia. Si suma los tres puntos, el “Decano” le sacará 17 unidades a su rival cuando queden apenas 18 en disputa. Además, intentará sostenerse entre los ocho primeros de la zona y mantener su invicto como visitante, donde acumula triunfos ante Central Córdoba, Estudiantes de Río Cuarto y Racing, además de un empate frente a Huracán.
Sebastián Zunino será el árbitro y Sebastián Habib estará a cargo del VAR.
El partido tendrá, además, un condimento especial: el reencuentro entre Julio César Falcioni y Javier Sanguinetti.
“Archu” fue durante más de una década ayudante de campo y mano derecha del entrenador de Atlético. Juntos trabajaron en Banfield, Boca (fueron campeones del Apertura 2011), All Boys, Universidad Católica y Quilmes.
La relación se quebró en 2020, cuando Sanguinetti asumió como entrenador principal de Banfield. Tres años después, Falcioni hizo público su enojo y aseguró que había situaciones que no olvidaba ni perdonaba.
Sanguinetti, por su parte, sostuvo que se había sentido injustamente maltratado por su exmentor. Y hoy, en el “José María Minella” volverán a encontrarse.
En lo futbolístico, Falcioni deberá reemplazar a Clever Ferreira, convocado por Paraguay. Gianluca Ferrari ocuparía su lugar en la zaga del “Decano”. Además, el “Emperador” debe definir quién reemplazará al suspendido Franco Nicola. y las opciones que aparecen en escena son Julián Fernández, Ramiro Ruiz Rodríguez y Facundo Pimienta.
Aldosivi, dirigido por Sanguinetti desde comienzos de septiembre, viene de ganarle 3 a 1 a Banfield y de perder 4 a 3 contra Independiente Rivadavia. Además, el “Tiburón” está muy comprometido con el descenso, por lo que, en la recta final del torneo, no puede darse el lujo de dejar más puntos en el camino.