Falcioni-Sanguinetti, un reencuentro con historia en Aldosivi-Atlético Tucumán

El objetivo es concreto: ganar para prácticamente olvidarse de la pelea por la permanencia. Si suma los tres puntos, el “Decano” le sacará 17 unidades a su rival cuando queden apenas 18 en disputa. Además, intentará sostenerse entre los ocho primeros de la zona y mantener su invicto como visitante, donde acumula triunfos ante Central Córdoba, Estudiantes de Río Cuarto y Racing, además de un empate frente a Huracán.