Clever Ferreira fue convocado por Paraguay para la próxima Fecha FIFA

Resumen para apurados
- Clever Ferreira, defensor de Atlético Tucumán, fue convocado por la selección de Paraguay para disputar dos amistosos de fecha FIFA en Estados Unidos a fines de septiembre.
- El zaguero ya viajó tras consolidarse como titular en el Decano y se perderá el cruce del lunes ante Aldosivi en Mar del Plata por el torneo Clausura.
- Su presencia frente a Barracas Central también está en duda por los tiempos de viaje, obligando al cuerpo técnico a buscar un reemplazo clave en la defensa.
Atlético Tucumán tendrá una baja importante para los próximos compromisos del Clausura. Clever Ferreira fue convocado por la Selección de Paraguay para disputar los dos amistosos correspondientes a la próxima Fecha FIFA y ya viajó para sumarse a la concentración de la “Albirroja”.
El defensor fue citado para los encuentros que Paraguay jugará en Estados Unidos frente a Bolivia, el 27 de septiembre, y Colombia, el 2 de octubre. De esta manera, Atlético deberá rearmar su defensa durante su ausencia.
La primera baja está prácticamente confirmada. Ferreira no estará disponible para el partido que el “Decano” disputará este lunes desde las 14.30 frente a Aldosivi, en Mar del Plata, por una nueva fecha del Clausura. Su convocatoria obliga al cuerpo técnico a buscar una alternativa para reemplazar a uno de los habituales integrantes de la última línea.
ðµð¾ Clever Ferreira, convocado a la SelecciÃ³n Paraguaya— AtlÃ©tico TucumÃ¡n (@ATOficial) September 19, 2026
El defensor de AtlÃ©tico TucumÃ¡n fue convocado por la SelecciÃ³n de Paraguay para disputar los dos amistosos de la prÃ³xima Fecha FIFA, frente a Bolivia y Colombia, ambos en Estados Unidos.
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Además, su presencia en el siguiente compromiso también aparece seriamente comprometida. Atlético recibirá a Barracas Central el sábado 3 de octubre en el Monumental José Fierro, apenas un día después del segundo amistoso de Paraguay ante Colombia en Estados Unidos. Por los tiempos de viaje y recuperación, parece muy difícil que el defensor pueda estar a disposición para ese encuentro.
Ferreira se convirtió en una pieza importante dentro de la estructura defensiva de Atlético y su ausencia supondrá una modificación obligada para los próximos partidos. Ahora, el cuerpo técnico deberá definir quién ocupará su lugar mientras el paraguayo permanece afectado a su selección.
Desde el club celebraron la convocatoria del defensor y confirmaron que ya emprendió viaje para incorporarse al plantel paraguayo. Mientras Ferreira afrontará una nueva experiencia internacional, Atlético deberá resolver cómo cubrir una ausencia que, en principio, abarcará al menos el duelo con Aldosivi y muy probablemente también el compromiso frente a Barracas Central