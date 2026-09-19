Clever Ferreira fue convocado por Paraguay para la próxima Fecha FIFA

La primera baja está prácticamente confirmada. Ferreira no estará disponible para el partido que el “Decano” disputará este lunes desde las 14.30 frente a Aldosivi, en Mar del Plata, por una nueva fecha del Clausura. Su convocatoria obliga al cuerpo técnico a buscar una alternativa para reemplazar a uno de los habituales integrantes de la última línea.