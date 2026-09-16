El 1x1 de Atlético Tucumán: Ingolotti y Godoy, las figuras frente a Independiente Rivadavia

El triunfo de Atlético Tucumán en los penales frente a Independiente Rivadavia dejó varios puntos altos en lo individual. A la noche consagratoria de Ingolotti y un Godoy que se puso el equipo al hombro, se suma la gran tarea defensiva y el despliegue incansable de todo el equipo. A continuación, los puntajes:
Luis Ingolotti (9)
Fue el héroe de la jornada. Resolvió la tanda de penales atajando tres remates. Durante el partido se había mostrado seguro por arriba las pocas veces que le habían llegado. Además, achicó muy bien en un contraataque para impedir el segundo gol rival.
Leonel Di Plácido (6)
Le ganó el duelo personal a Maximiliano Salas, sobre todo en el primer tiempo. Salvo una jugada en la que salió a destiempo en la primera parte, cumplió su tarea y no pasó sobresaltos.
Clever Ferreira (7)
Muy firme y seguro en el fondo. Demostró buen criterio para salir jugando, y gran sincronización con Vallejo y el arquero. Anuló con solvencia a su compatriota Álex Arce.
Luciano Vallejo (7)
Mostró solidez y excelente coordinación defensiva a lo largo de todo el duelo. Resolvió con seguridad los pelotazos largos y los relevos hacia atrás. Fue clave en el marcaje escalonado para neutralizar a Arce sin cometer faltas.
Ignacio Galván (7)
Subió constantemente, sobre todo en el complemento. En defensa casi no tuvo trabajo, y clausuró su lateral sin ningún tipo de inconvenientes.
Leonel Vega (7)
Dueño del mediocampo, imponiendo presencia y corte constante, impidió que el rival manejara la pelota. Encabezó la presión con un despliegue descomunal, mordiendo y recuperando balones en todos los sectores.
Renzo Tesuri (7)
Puro sacrificio, incansable. Presionó la salida adversaria sin dar respiro, corrió cada pelota y aportó entrega. Aunque le faltó algo de lucidez en los últimos metros, su trabajo defensivo y su despliegue lo hacen imprescindible.
Lautaro Godoy (8) -foto-
Sacando a Ingolotti, fue la figura. Despliegue y desgaste en el primer tiempo. Además, se puso el equipo al hombro en el complemento y empujó hasta el último instante. En los últimos 15’, absolutamente todas las pelotas pasaron por él.
Franco Nicola (6)
Actuación muy correcta y solidaria. Pese a caracterizarse por su buen pie, se puso el overol para colaborar activamente en la recuperación. Mostró criterio para asociarse en el primer tiempo y aportó un gran desgaste táctico en toda la marca.
Nicolás Laméndola (6)
Encuentro irregular. Aunque le costó desequilibrar en el mano a mano y careció de claridad en los metros finales, siempre representó una amenaza para la defensa rival. Cumplió pese a no brillar del todo.
Leandro Díaz (6)
Exhibió su oficio habitual aguantando y pivoteando de espaldas al arco. Pesó poco en el área y no logró acomodarse para rematar en las dos más claras que tuvo, pero aportó un el compromiso de siempre.
Alexis Canelo (-)
Falcioni lo mandó a la cancha para sumar presencia en el área y el delantero respondió con creces. Fue una preocupación más para un rival metido atrás; anticipó muy bien para igualar el partido.
Ramiro Ruiz Rodríguez (-)
Le dio aire fresco al ataque “decano”. Tuvo algunas intervenciones por la derecha que terminaron en buenos centros.
Rodrigo Granillo (-)
En su cuarto partido en primera, el juvenil de 20 años mostró todo su carácter yendo al choque desde la primera jugada y sobre todo, pidiendo patear y convirtiendo el segundo penal de la tanda.