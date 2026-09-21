Putin vuelve a ganar en Rusia, en medio del ataque ucraniano

MOSCÚ, Rusia.- El partido del presidente Vladimir Putin, Rusia Unida, se perfilaba como ganador de unas elecciones legislativas estrictamente controladas que se vieron sacudidas por el mayor ataque ucraniano contra Moscú desde el inicio de la guerra. Más de 1.600 drones se abalanzaron contra el territorio ruso en la madrugada de la tercera y última jornada electoral, que empezó con dos muertos y una refinería de petróleo incendiada en Moscú.