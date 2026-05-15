El Parlamento ruso autoriza a Putin a invadir otros países

Resumen para apurados
- La Duma rusa aprobó una ley que autoriza a Putin a usar las Fuerzas Armadas en el extranjero para proteger a ciudadanos rusos, facilitando legalmente futuras intervenciones militares.
- La medida surge ante lo que Moscú califica como rusofobia y juicios occidentales injustos, repitiendo el argumento usado en las invasiones a Crimea en 2014 y a Ucrania en 2022.
- La ley agrava la tensión con la OTAN y los países bálticos, quienes ya refuerzan su defensa ante el temor de una nueva ofensiva rusa que traspase las fronteras de Ucrania.
MOSCÚ, Rusia.- La Duma Estatal (Parlamento) de Rusia aprobó una ley que permite el uso de las Fuerzas Armadas “para proteger a los ciudadanos rusos en el extranjero”, lo que, de facto, permite a Vladímir Putin ingresar en otros países.
Según la agencia Europa News, el “proyecto de ley fue redactado para proteger los derechos de los ciudadanos rusos en caso de arresto, detención, procesamiento penal o de otro tipo en virtud de decisiones de tribunales extranjeros investidos de jurisdicción penal por otros Estados extranjeros sin la participación de Rusia”.
Viacheslav Volodin, presidente del Parlamento, afirmó que “la Justicia occidental se ha convertido en una máquina represiva contra quienes discrepan de las decisiones impuestas por funcionarios europeos. En estas circunstancias, es importante hacer todo lo posible para garantizar la protección de nuestros ciudadanos en el extranjero”.
Putin utilizó el falso argumento de “proteger a la población rusoparlante y a los ciudadanos rusos” tanto para su invasión del este de Ucrania y la anexión unilateral de Crimea en 2014, como para la guerra total de Moscú contra Ucrania a principios de 2022.
Andreii Kartapolov, jefe del Comité de Defensa de la Duma Estatal, afirmó que la legislación propuesta “contrarrestaría la campaña de rusofobia rampante que continúa en el extranjero”.
El nuevo proyecto de ley echa más leña al fuego a las advertencias de los funcionarios europeos de que Rusia supone una amenaza militar directa para sus vecinos. Los continuos ataques de Moscú con misiles y aviones no tripulados contra Ucrania ya han provocado la irrupción de armas rusas en territorio de la OTAN, lo que ha llevado a los Estados europeos a reforzar sus capacidades de defensa.
El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, sugirió en abril que la represión rusa en internet y todas las medidas restrictivas que prohíben los mensajeros populares pueden ser el preludio de una movilización de reclutas y de una nueva ofensiva, ya sea contra Ucrania o contra los países bálticos.
La propia Moscú ha lanzado numerosas amenazas a los países bálticos desde el comienzo de su invasión a gran escala de Ucrania. A principios de esta semana, el Gobierno sueco dijo que seguiría adelante con un plan para formar una nueva agencia de espionaje dirigida a las amenazas en el extranjero, parte de un replanteamiento más amplio impulsado por la guerra de Rusia en Ucrania.
Bombas sobre Kiev
Rusia bombardeó intensamente Kiev la madrugada de ayer, con cientos de drones y decenas de misiles, en un ataque que dejó al menos 16 muertos, incluidos dos niños, y que lastra aún más las esperanzas de poner fin a la prolongada invasión al territorio ucraniano.
La fuerza aérea ucraniana informó que Rusia lanzó 675 drones de ataque y 56 misiles, principalmente contra la capital, Kiev, y añadió que sus unidades de defensa aérea derribaron 652 drones y 41 misiles. Varias olas de fuertes explosiones obligaran a los residentes a refugiarse en estaciones de metro.
El presidente Zelenski, afirmó que más de 20 sitios de la capital resultaron dañados, incluidos edificios residenciales, una escuela, una clínica veterinaria y otras infraestructuras civiles.
“Los trabajos continúan en Kiev en el lugar del impacto sobre el edificio, un ataque con misil ruso que literalmente arrasó un bloque de viviendas, desde el primer hasta el noveno piso”, dijo Zelenski.
“Todo ardía. La gente gritaba y pedía ayuda”, relató Andrii, residente de Kiev aún en una bata de dormir y con manchas de sangre en la camisa, cerca de un edificio residencial de la era soviética que colapsó. Al amanecer, periodistas habían presenciado escenas caóticas mientras los equipos de rescate removían los escombros asistiendo a personas heridas y recuperando los cuerpos de fallecidos.
Varios cadáveres fueron rescatados de los escombros de un solo edificio residencial destruido: tres hombres, tres mujeres y una niña. Las autoridades reportaron 45 heridos. “Estas no son las acciones de quienes creen que la guerra está llegando a su fin. Es importante que los aliados no guarden silencio ante este ataque”, dijo Zelenski.