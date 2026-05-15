El Parlamento ruso autoriza a Putin a invadir otros países

El nuevo proyecto de ley echa más leña al fuego a las advertencias de los funcionarios europeos de que Rusia supone una amenaza militar directa para sus vecinos. Los continuos ataques de Moscú con misiles y aviones no tripulados contra Ucrania ya han provocado la irrupción de armas rusas en territorio de la OTAN, lo que ha llevado a los Estados europeos a reforzar sus capacidades de defensa.