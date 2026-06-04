Guerra Rusia-Ucrania: Zelensky propuso un encuentro cara a cara con Putin

Resumen para apurados
- El presidente ucraniano Zelensky propuso este jueves a su par ruso Putin un encuentro cara a cara en Moscú para negociar un alto el fuego total y poner fin a la guerra.
- La propuesta se hizo mediante una carta abierta que condiciona el diálogo a una tregua. El Kremlin aceptó de inmediato e invitó al mandatario ucraniano a viajar a Rusia.
- Pese a la apertura al diálogo, Putin mantiene exigencias territoriales que Ucrania rechaza, mientras Zelensky advierte que continuarán luchando si no se logra la paz.
El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, propuso este jueves a su par de Rusia, Vladimir Putin, mantener un encuentro cara a cara para alcanzar un “alto el fuego total” en la guerra entre ambos países. La iniciativa fue acompañada por una respuesta positiva del Kremlin, que aseguró que la reunión podría concretarse “en cualquier momento”.
“Ucrania propone poner fin a esta guerra mediante un compromiso directo entre usted y nosotros. Propongo una reunión”, escribió Zelensky a Putin en una carta abierta difundida este jueves.
El mandatario ucraniano expresó además: “Estamos dispuestos a un alto el fuego total durante las negociaciones. Esta es la práctica habitual, y los acontecimientos recientes en torno a Irán no hacen sino reforzar esta idea. Intentar establecer un silencio absoluto es la mejor manera de iniciar el diálogo. Creemos que no se trataría simplemente de un intento, sino de un alto el fuego real, si eso es lo que desean".
En la extensa carta, Zelensky defendió la participación de Europa en cualquier eventual acuerdo de paz por su “capacidad de influir en la situación” y también destacó el rol de Estados Unidos para “configurar una nueva arquitectura de seguridad” en la región.
Al mismo tiempo, recordó anteriores acuerdos fallidos entre Kiev y Moscú y planteó la necesidad de encontrar “respuestas directas sobre las cuestiones pendientes” entre ambas naciones.
En el tramo final del mensaje, el presidente ucraniano lanzó una fuerte advertencia a su homólogo ruso: “Si usted personalmente no llega a la conclusión de que es hora de poner fin a esta guerra, Ucrania seguirá luchando por su existencia". “Pero también tendrás que luchar mucho más por tu propia existencia, no por la de Rusia, sino por la tuya. Y esto no es una amenaza mía ni de Ucrania. Es un hecho de la historia rusa que bien conoces: cuando Rusia se cansa, llega el cambio”, concluyó.
La respuesta del Kremlin
Minutos más tarde, el gobierno ruso aceptó la posibilidad de un encuentro cara a cara entre Zelensky y Putin e invitó al mandatario ucraniano a viajar a Moscú. “Zelensky puede venir a Moscú en cualquier momento”, afirmó el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, según declaraciones citadas por medios estatales rusos.
Putin, por su parte, se mostró dispuesto a dialogar tomando como base lo conversado con Trump en Anchorage en agosto de 2025. Sin embargo, volvió a exigir concesiones territoriales y políticas por parte de Ucrania, entre ellas una retirada completa de la región de Donetsk, integrante del Donbás, una condición que Kiev rechaza.
“Lo uno no excluye lo otro”, afirmó Putin ante la prensa este jueves. Según el mandatario ruso, un eventual acuerdo diplomático no impediría que Moscú continúe buscando el control total del Donbás, la estratégica cuenca minera del este de Ucrania que actualmente permanece parcialmente bajo dominio ruso.