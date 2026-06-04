Guerra Rusia-Ucrania: Zelensky propuso un encuentro cara a cara con Putin

En el tramo final del mensaje, el presidente ucraniano lanzó una fuerte advertencia a su homólogo ruso: “Si usted personalmente no llega a la conclusión de que es hora de poner fin a esta guerra, Ucrania seguirá luchando por su existencia". “Pero también tendrás que luchar mucho más por tu propia existencia, no por la de Rusia, sino por la tuya. Y esto no es una amenaza mía ni de Ucrania. Es un hecho de la historia rusa que bien conoces: cuando Rusia se cansa, llega el cambio”, concluyó.