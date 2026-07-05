Putin y Trump dialogaron sobre la guerra en Ucrania en la antesala de la cumbre de la OTAN

La comunicación, la cuarta entre ambos este año, se produjo en la antesala de una cumbre clave de la OTAN que comenzará este martes en Turquía y a la que Trump tiene previsto asistir, en un contexto marcado por la intensificación de los combates en el este de Ucrania y los ataques ucranianos contra infraestructura energética rusa, consignó la cadena CNN.