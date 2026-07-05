Putin y Trump dialogaron sobre la guerra en Ucrania en la antesala de la cumbre de la OTAN

Resumen para apurados
- Vladímir Putin y Donald Trump dialogaron por teléfono sobre la guerra en Ucrania y un posible alto el fuego, previo a la cumbre de la OTAN en Turquía.
- El cuarto diálogo del año ocurre entre combates en el Donbás y ataques ucranianos a refinerías rusas. Trump también habló con Zelenski, quien valoró la determinación de EE.UU.
- El conflicto será clave en la cumbre de la OTAN, donde EE.UU. redefinirá su rol militar. La postura de Trump y las exigencias de Rusia definirán el futuro de la negociación.
El presidente de Rusia, Vladimir Putin, y su par estadounidense, Donald Trump, mantuvieron una conversación telefónica de casi 90 minutos en la que abordaron la guerra en Ucrania.
Durante el intercambio, el mandatario de Estados Unidos volvió a expresar su disposición a colaborar para alcanzar un alto el fuego, mientras Moscú reiteró que prioriza una salida política y diplomática al conflicto.
La comunicación, la cuarta entre ambos este año, se produjo en la antesala de una cumbre clave de la OTAN que comenzará este martes en Turquía y a la que Trump tiene previsto asistir, en un contexto marcado por la intensificación de los combates en el este de Ucrania y los ataques ucranianos contra infraestructura energética rusa, consignó la cadena CNN.
Según el Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, Putin felicitó a Trump "y a todo el pueblo estadounidense por esta importante celebración", en referencia al 250º aniversario de la Declaración de Independencia de Estados Unidos.
El Ministerio calificó la conversación como "profesional y muy constructiva" y señaló que Trump "reafirmó su disposición a facilitar el cese de las hostilidades lo antes posible" en Ucrania.
Asimismo, indicó que "una vez más, la parte rusa destacó su preferencia por una solución política y diplomática al conflicto", aunque sostuvo que "Kyiv y sus patrocinadores europeos apuestan por prolongar e incluso intensificar el conflicto".
"Nuestro presidente expuso la realidad de la situación en el campo de batalla, donde las Fuerzas Armadas de Rusia avanzan con confianza", agregó la cartera de Exteriores.
Por su parte, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, informó que también mantuvo una "muy buena llamada" con Trump. "Existe una posibilidad real de poner fin a esta guerra, y la determinación de Estados Unidos es decisiva", afirmó.
La guerra en Ucrania será uno de los principales temas de la próxima cumbre de la OTAN, luego de que Estados Unidos anunciara el mes pasado que ajustará su contribución al modelo de fuerzas de la alianza al considerar que el bloque no debe depender en exceso del despliegue militar estadounidense.
En paralelo, el Kremlin insistió en que el conflicto solo finalizará cuando Rusia controle completamente la región del Donbás. Este fin de semana aseguró haber tomado la localidad de Kostyantynivka, en la región de Donetsk, un hecho que calificó como "un hito importante".
Sin embargo, el ejército ucraniano afirmó que pequeños grupos de soldados rusos lograron infiltrarse en la localidad, aunque aseguró que continúan las operaciones de contrasabotaje y que las fuerzas ucranianas mantienen sus posiciones. Una de las unidades desplegadas en la zona difundió un video desde la localidad y sostuvo que el anuncio ruso constituye "desinformación destinada a crear una ilusión de éxito".
"Es simplemente otra mentira rusa, un intento de fabricar algún tipo de noticia", declaró Zelensky.
En las últimas semanas, Ucrania también incrementó sus ataques con misiles y drones contra infraestructura estratégica rusa, incluidas refinerías de petróleo, puertos y fábricas militares. Este sábado, drones ucranianos alcanzaron una terminal petrolera en San Petersburgo que, según Zelensky, "genera ingresos para la guerra de Rusia".
De acuerdo con el ejército ucraniano, durante el último mes fueron atacadas ocho refinerías de petróleo rusas y más de 60 tanques de almacenamiento resultaron destruidos o sufrieron daños graves. Además, los ataques se extendieron a instalaciones de combustible y energía en Crimea, territorio anexado por Rusia en 2014.