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Vladimir Putin se reunió con el canciller iraní y ratificó el respaldo de Rusia a Teherán

El mandatario ruso recibió a Abbas Araghchi, destacó la relación estratégica con Irán y aseguró haber recibido un mensaje del líder supremo iraní, Mojtaba Khamenei.

Vladimir Putin se reunió con el ministro de Asuntos Exteriores iraní Abbas Araghchi. FOTO X @aamajnews_EN Vladimir Putin se reunió con el ministro de Asuntos Exteriores iraní Abbas Araghchi. FOTO X @aamajnews_EN
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Vladimir Putin recibió este lunes en Moscú al canciller iraní Abbas Araghchi para ratificar el respaldo estratégico de Rusia a Teherán y fortalecer los vínculos bilaterales.
  • La reunión surge tras el fracaso de los diálogos de paz con EE.UU. Putin elogió la soberanía iraní y reveló haber recibido un mensaje del líder supremo Mojtaba Khamenei.
  • Este respaldo consolida el eje Moscú-Teherán frente a las amenazas de Donald Trump sobre ataques militares, lo que proyecta una mayor polarización en el conflicto de Medio Oriente.
Resumen generado con IA

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, se reunió este lunes en Moscú una reunión con el ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, en un encuentro centrado en la relación estratégica entre ambos países.

Según informó la agencia estatal rusa TASS, durante la reunión ambas partes abordaron el compromiso de Moscú con sus vínculos con Teherán. En ese marco, Putin expresó su respaldo a Irán y afirmó: “Vemos cómo el pueblo iraní lucha con valentía y de forma heroica por su independencia y su soberanía”, según publicó la cadena CNN.

El encuentro se produjo luego de que las conversaciones de paz entre Estados Unidos (EEUU) e Irán no registraran avances durante el fin de semana.

De acuerdo con TASS, Putin también señaló que recibió un mensaje del líder supremo de Irán, Mojtaba Khamenei.

Khamenei no ha sido visto ni escuchado públicamente desde que asumió el liderazgo de Irán y únicamente ha difundido mensajes escritos.

Tras el estancamiento de las conversaciones entre EEUU e Irán durante el fin de semana, este lunes hubo señales diplomáticas de ambos países. 

El presidente Donald Trump planea discutir con altos funcionarios de seguridad nacional las opciones para avanzar en la guerra, incluido si EEUU reanudará su campaña de bombardeos, según dos fuentes familiarizadas con el tema.

Temas RusiaIránVladimir PutinDonald TrumpEstados UnidosGuerra en Medio Oriente
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