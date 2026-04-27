Vladimir Putin se reunió con el canciller iraní y ratificó el respaldo de Rusia a Teherán

Según informó la agencia estatal rusa TASS, durante la reunión ambas partes abordaron el compromiso de Moscú con sus vínculos con Teherán. En ese marco, Putin expresó su respaldo a Irán y afirmó: “Vemos cómo el pueblo iraní lucha con valentía y de forma heroica por su independencia y su soberanía”, según publicó la cadena CNN.