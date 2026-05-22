Xi Jinping y Putin ratifican una relación “inquebrantable”

Ambos líderes se reunieron en un contexto de múltiples crisis que afectan directamente a sus países, como las amenazas de reanudación de las hostilidades en el Golfo, la continuación del conflicto en Ucrania o las tensiones en el comercio y el suministro de hidrocarburos. En una reunión de más de una hora, subrayaron la necesidad de “retomar el diálogo y las negociaciones lo antes posible” en Medio Oriente y se declararon “completamente de acuerdo” en que los bombardeos de Estados Unidos e Israel contra Irán vulneran el derecho internacional.